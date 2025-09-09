Álava desbrozará zonas cercanas a los núcleos urbanos para protegerlos de los fuegos forestales

La Diputación de Álava reforzará su plan de prevención de incendios forestales con nuevas medidas como un programa específico para desbrozar "zonas de transición" entre núcleos de población y monte para evitar que el fuego llegue a las casas como ha ocurrido este verano en varias comunidades autónomas del Estado.

El diputado general, Ramiro González, ha anunciado este martes nuevas medidas de prevención tras los incendios que este verano han quemado 340 000 hectáreas en España y ante la previsión de "veranos cada vez más largos, secos y propensos a emergencias".

Álava cuenta con un Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales, que en este 2025 reserva más de 2 millones de euros en inversiones para tratamientos selvícolas, infraestructuras de protección como cortafuegos y accesos y ayudas a entidades locales y propietarios forestales.

Esta inversión en prevención durante el invierno, que "desde hace años guía la gestión" alavesa en esta materia, es "la mejor garantía frente a los incendios" y ha permitido que los 12 fuegos y conatos registrados en verano hayan sido sofocados "en un tiempo récord, sin provocar apenas daños de consideración".

"Ahora queremos dar un paso más con nuevas medidas adaptadas al cambio climático", ha avanzado el diputado.

La primera de esas medidas es la formación gratuita en primeras acciones ante incendios, dirigida especialmente a agricultores y juntas administrativas. La segunda es un plan de intervención para desbrozar en áreas habitadas próximas al monte para evitar que el fuego llegue a las casas. Esta tarea ya se hacía, pero ahora se hará "de forma específica", ha explicado González.

Asimismo, también actualizarán el mapeo de pistas forestales e hidrantes, incluyendo balsas de riego como puntos estratégicos de carga de agua; y llevarán a cabo desbroces mediante ganadería extensiva para mantener cortafuegos y zonas críticas.