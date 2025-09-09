Álava desbrozará zonas cercanas a los núcleos urbanos para protegerlos de los fuegos forestales
La Diputación de Álava reforzará su plan de prevención de incendios forestales con nuevas medidas como un programa específico para desbrozar "zonas de transición" entre núcleos de población y monte para evitar que el fuego llegue a las casas como ha ocurrido este verano en varias comunidades autónomas del Estado.
El diputado general, Ramiro González, ha anunciado este martes nuevas medidas de prevención tras los incendios que este verano han quemado 340 000 hectáreas en España y ante la previsión de "veranos cada vez más largos, secos y propensos a emergencias".
Álava cuenta con un Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales, que en este 2025 reserva más de 2 millones de euros en inversiones para tratamientos selvícolas, infraestructuras de protección como cortafuegos y accesos y ayudas a entidades locales y propietarios forestales.
Esta inversión en prevención durante el invierno, que "desde hace años guía la gestión" alavesa en esta materia, es "la mejor garantía frente a los incendios" y ha permitido que los 12 fuegos y conatos registrados en verano hayan sido sofocados "en un tiempo récord, sin provocar apenas daños de consideración".
"Ahora queremos dar un paso más con nuevas medidas adaptadas al cambio climático", ha avanzado el diputado.
La primera de esas medidas es la formación gratuita en primeras acciones ante incendios, dirigida especialmente a agricultores y juntas administrativas. La segunda es un plan de intervención para desbrozar en áreas habitadas próximas al monte para evitar que el fuego llegue a las casas. Esta tarea ya se hacía, pero ahora se hará "de forma específica", ha explicado González.
Asimismo, también actualizarán el mapeo de pistas forestales e hidrantes, incluyendo balsas de riego como puntos estratégicos de carga de agua; y llevarán a cabo desbroces mediante ganadería extensiva para mantener cortafuegos y zonas críticas.
Más noticias sobre sociedad
Comida "sin comida" en un bar de San Sebastián en solidaridad con Gaza
Concejales del PNV, PSE-EE y EH Bildu han participado en la comida solidaria celebrada en el bar Itxaropena de la Parte Vieja donostiarra. Los participantes en la iniciativa han pagado 60 euros por su cubierto pero no han comido nada. El dinero recaudado se donará a Médicos sin Fronteras.
La plantilla del servicio de teleasistencia BetiOn se concentra en Bilbao para denunciar las agresiones sufridas por tres trabajadoras
Koldo Uria, presidente del Comité de Empresa y miembro del sindicato LAB, ha denunciado que no existe un protocolo para proteger a la plantilla. La plantilla reclama al Gobierno Vasco y a Ilunion que las personas agresoras queden fuera del servicio.
No se podrá fumar ni vapear en terrazas, campus universitarios o vehículos laborales
El Consejos de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la ley antitabaco que incluye nuevas medidas frente al tabaquismo y la regulación de productos relacionados con el tabaco, como el cigarro electrónico.
Peregrinación a Arantzazu con motivo del día de la Virgen de Arantzazu
Pese a que en el calendario general no es festivo, en Oñati y en el entorno del santuario, el ambiente festivo será el protagonista de la jornada de hoy. Decenas de personas han salido en peregrinación hacia allí.
Detenido en Bilbao un ciudadano portugués buscado por agresión sexual a dos menores miembros de su familia
El hombre, de 39 años, permanecía huido de la justicia desde el año 2017. El juez le ha dejado en libertad provisional con medidas cautelares hasta que se sustancie el procedimiento de extradición a Luxemburgo.
Un fallecido y dos heridos, uno de ellos grave, en un accidente en la AP-15 a la altura de Olite
Un camión ha invadido el carril contrario y ha chocado contra el turismo en el que viajaba la víctima, según ha informado la Policía Foral.
Comienza la nueva temporada en los informativos de Euskal Telebista
"Egun On Euskadi", "Gaur Egun" y "Teleberri" comienzan la temporada 2025-2026 con nuevos decorados, nuevas caras y nueva imagen. La veracidad, el rigor y la cercanía seguirán siendo la base de los informativos de Euskal Telebista.
El Gobierno Vasco celebra por octavo año consecutivo el día de la Diáspora Vasca
El acto en Markina-Xemein ha rendido homenaje a la cesta punta, y a los pelotaris que llevan el nombre del euskera a los frontones de todo el mundo.
Un baile de gigantes en la catedral de Pamplona conmemora el 602 aniversario de la firma del Privilegio de la Unión
Fue el Rey Carlos III quien firmó un decreto, redactado en romance navarro, que unía a los tres burgos de la ciudad, Navarrería, San Cérnin y San Nicolás, poniendo así fin a las rencillas históricas que había entre ellos, y conformando la que se denominó ciudad de Pamplona.