Baso-suteak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Herriguneetatik gertu dauden eremuak sastrakaz garbituko dituzte Araban baso-suteak etxeetara irits ez daitezen

Era berean, suteei aurre egiteko lehen ekintzetan doako prestakuntza emango dute, bereziki nekazariei eta administrazio-batzarrei zuzenduta.

CARBALLEDA DE AVIA (OURENSE), 17/08/2025.- Un guarda forestal trabaja en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense) este domingo. La ola de incendios que afecta al noroeste de España no da tregua este domingo. Tras una semana de incendios que han causado tres muertos, miles de hectáreas quemadas y miles de desalojados por las llamas, el país se encuentra devastao. En la región de Galicia ardieron ya 50.000 hectáreas y en la de Castilla y León 3.500 personas permanecían fuera de sus hogares. EFE/ Brais Lorenzo

Uda honetan Estatuan izan diren suteetako baten artxiboko irudia. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Arabako Foru Aldundiak baso-suteak prebenitzeko plana indartuko du, eta, horretarako, neurri berriak hartuko ditu, esate baterako, herriguneen eta mendien artean "trantsizio-eremuak" garbitzeko programa espezifiko bat, sua etxeetara irits ez dadin, uda honetan Estatuko hainbat autonomia-erkidegotan gertatu den bezala.

Ramiro Gonzalez ahaldun nagusiak prebentzio-neurri berriak iragarri ditu astearte honetan, uda honetan Espainian 340.000 hektarea erre dituzten suteen ostean, eta "uda gero eta luzeagoak, lehorragoak eta larrialdietara jotzeko modukoak" izango direlakoan.

Arabak Baso-suteak Prebenitzeko, Zaintzeko eta Itzaltzeko Urteko Plana du, eta 2025ean 2 milioi euro erreserbatuko ditu baso-tratamenduetarako, babes-azpiegituretarako (suebakiak eta sarbideak, esaterako) eta tokiko erakundeentzako eta baso-jabeentzako.

Neguan prebentzioan egindako inbertsio hori, "aspalditik Arabako kudeaketa gidatzen duena", "suteen aurrean bermerik onena" da, eta udan erregistratutako 12 suteak "denbora errekorrean" itzaltzea ahalbidetu du, "kalte handirik eragin gabe".

"Orain beste urrats bat eman nahi dugu klima aldaketara egokitutako neurri berriekin", aurreratu du ahaldun nagusiak.

Neurri horietako lehena da suteei aurre egiteko lehen ekintzetan doako prestakuntza ematea, bereziki nekazariei eta administrazio-batzarrei zuzenduta. Bigarrena, menditik gertu bizi diren eremuetan sastrakak garbitzeko esku-hartze plan bat da, sua etxeetara irits ez dadin. Lan hori aurretik egiten da, baina orain "berariaz" egingo dela azaldu du Gonzalezek.

Era berean, baso-pisten eta ur-harguneen mapaketa ere eguneratuko dute, ura kargatzeko gune estrategiko gisa ureztatze-putzuak barne; eta belar-sastrakak kenduko dituzte abeltzaintza estentsiboaren bidez, suebakiak eta gune kritikoak mantentzeko.

Suteak Arabako Foru Aldundia Araba Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu