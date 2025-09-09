Gaza
Comida "sin comida" en un bar de San Sebastián en solidaridad con Gaza

Bazkari solidarioa Donostian
18:00 - 20:00
Comida solidaria. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: "Janaririk gabeko" bazkaria Donostiako taberna batean, Gazari elkartasuna adierazteko

Concejales del PNV, PSE-EE y EH Bildu han participado en la comida solidaria celebrada en el bar Itxaropena de la Parte Vieja donostiarra. Los participantes en la iniciativa han pagado 60 euros por su cubierto pero no han comido nada. El dinero recaudado se donará a Médicos sin Fronteras.

Franja de Gaza Donostia-San Sebastián Ayuntamiento San Sebastián Eneko Goia Sociedad

