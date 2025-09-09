Gaza
Janaririk gabeko bazkaria Donostiako taberna batean, Gazari elkartasuna adierazteko

Bazkari solidarioa Donostian
18:00 - 20:00
Bazkari solidarioa. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

EAJko, PSE-EEko eta EH Bilduko zinegotziek parte hartu dute Donostiako Alde Zaharreko Itxaropena tabernan egindako bazkari solidarioan. Ekimenean parte hartu dutenek 60 euro ordaindu dituzte, baina ez dute ezer jan.

Gazako Zerrenda Donostia Donostiako Udala Eneko Goia Gizartea

