La plantilla del servicio de teleasistencia BetiOn se concentra en Bilbao para denunciar las agresiones sufridas por tres trabajadoras

Koldo Uria, presidente del Comité de Empresa y miembro del sindicato LAB, ha denunciado que no existe un protocolo para proteger a la plantilla. Reclaman al Gobierno Vasco y a Ilunion que las personas agresoras queden fuera del servicio.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: BetiOn telelaguntza zerbitzuko langileek elkarretaratzea egin dute Bilbon, hiru langilek jasandako erasoak salatzeko
EITB

Última actualización

Koldo Uria, presidente del Comité de Empresa y miembro del sindicato LAB, ha denunciado que no existe un protocolo para proteger a la plantilla. La plantilla reclama al Gobierno Vasco y a Ilunion que las personas agresoras queden fuera del servicio. 

Conflictos laborales Bilbao Delitos Manifestaciones Sociedad

