BetiOn telelaguntza zerbitzuko langileek elkarretaratzea egin dute Bilbon, hiru langilek jasandako erasoak salatzeko
Koldo Uria langileen batzordearen presidenteak salatu duenez, ez dago langileak babesteko protokolorik. Erasotzaileak zerbitzutik kanporatu ditzatela eskatu diete Eusko Jaurlaritzari eta Ilunioni.
"Janaririk gabeko" bazkaria Donostiako taberna batean, Gazari elkartasuna adierazteko
EAJko, PSE-EEko eta EH Bilduko zinegotziek parte hartu dute Donostiako Alde Zaharreko Itxaropena tabernan egindako bazkari solidarioan. Ekimenean parte hartu dutenek 60 euro ordaindu dituzte, baina ez dute ezer jan.
Ezingo da ez zigarrorik erre ez bapeatu tabernetako terrazetan, unibertsitate-campusetan eta lanerako diren ibilgailuetan
Tabakoa erretzeko debekua aire libreko eremuetara zabaldu eta zigarro elektronikoak zigarro arrunten pare jarriko dituen lege aurre-proiektua onartu du Espainiako Ministroen Kontseiluak.
Arantzazurako erromesaldia egin dute gaur, Arantzazuko Amaren egunean
Egutegi orokorrean jai ez den arren, Oñatin eta Arantzazuko santutegiko inguruetan festa giroa izango da gaur nagusi. Dozenaka lagun erromesaldian atera dira harako bidean.
Gizon portugaldar bat atxilotu dute Bilbon, bi senide adingaberi sexu-erasoa egitea leporatuta
Atxilotzeko eta entregatzeko euroagindua ezarri zuten 39 urteko gizonaren aurka, 2017az geroztik justiziatik ihes eginda zegoen eta. Epaileak aske utzi du, behin-behinean, kautelazko neurriekin, Luxenburgora estraditatzeko prozedura bideratu bitartean.
Pertsona bat hil da eta bi zauritu dira, horietako bat larri, AP-15 autobidean, auto-istripuz, Erriberri parean
Kamioi batek kontrako erreian sartu eta biktima zihoan autoa jo du, Foruzaingoak jakinarazi duenez.
Albistegien denboraldi berria hasi du Euskal Telebistak
Irudi berria, dekoratu berriak eta aurpegi berriak izango dituzte "Egun On Euskadi", "Gaur Egun" eta "Teleberri" albistegiek denboraldi berri honetan. Egiazkotasuna, zorroztasuna eta hurbiltasuna izango dituzte oinarri.
Eusko Jaurlaritzak zortzigarren urtez ospatu du Euskal Diasporaren eguna
Markina-Xemeingo ekitaldiak omenaldia egin dio zesta-puntari; hain zuzen ere, Euskal Herria mundu osoko pilotalekuetara eraman duten pilotariei.
Erraldoien dantza ikusgarriek Iruñeko katedrala hartu dute, burguen batasuna lortu zuen ituna ospatzeko
Gaur 602 urte izenpetu zuen Karlos III.a Erregeak. San Zernin, Nabarreria eta San Nikolas izeneko burguak batzeko ituna, Iruñea hiria sortuz. Ospakizun ugari antolatu dituzte, tartean, gaur egin den erraldoien ikuskizuna katedralean.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Gipuzkoan 6 urteko haur bati eraso egin zion gizonari ezarritako 20 urteko kartzela-zigorra
2025 hasieran, 20 urte baino gehiagoko kartzela-zigorra ezarri zion Gipuzkoako Auzitegiak gizonari, eta ia bi urtekoa adingabearen amari, erasoak baimentzeagatik. Errekurritu egin zuten epaia baina EAEko auzitegi gorenak berretsi egin dizkie zigorrak.