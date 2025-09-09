Lan-gatazka
BetiOn telelaguntza zerbitzuko langileek elkarretaratzea egin dute Bilbon, hiru langilek jasandako erasoak salatzeko

Koldo Uria, presidente del Comité de Empresa y miembro del sindicato LAB, ha denunciado que no existe un protocolo para proteger a la plantilla. Reclaman al Gobierno Vasco y a Ilunion que las personas agresoras queden fuera del servicio.
Koldo Uria langileen batzordearen presidenteak salatu duenez, ez dago langileak babesteko protokolorik. Erasotzaileak zerbitzutik kanporatu ditzatela eskatu diete Eusko Jaurlaritzari eta Ilunioni. 

