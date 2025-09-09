Patrona de Gipuzkoa
Peregrinación a Arantzazu con motivo del día de la Virgen de Arantzazu

Egutegi orokorrean jai ez den arren, Oñatin eta Arantzazuko santutegian festa giroa izango da gaur nagusi. Dozenaka lagun erromesaldian atera dira harako bidean.
Pese a que en el calendario general no es festivo, en Oñati y en el entorno del santuario, el ambiente festivo será el protagonista de la jornada de hoy. Decenas de personas han salido en peregrinación hacia allí. 

