Arantzazurako erromesaldia egin dute gaur, Arantzazuko Amaren egunean

Egutegi orokorrean jai ez den arren, Oñatin eta Arantzazuko santutegian festa giroa izango da gaur nagusi. Dozenaka lagun erromesaldian atera dira harako bidean.
Egutegi orokorrean jai ez den arren, Oñatin eta Arantzazuko santutegiko inguruetan festa giroa izango da gaur nagusi. Dozenaka lagun erromesaldian atera dira harako bidean. 

