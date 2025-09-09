ACCIDENTE DE TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un fallecido y dos heridos, uno de ellos grave, en un accidente en la AP-15 a la altura de Olite

Un hombre ha perdido la vida y otras dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en una colisión registrada este lunes en la AP-15, en el término municipal de Olite.
Euskaraz irakurri: Hildako bat eta bi zauritu, horietako bat larri, AP-15 autobidean, Erriberri parean izandako istripu batean
author image

EITB

Última actualización

Un hombre de 72 años ha perdido la vida y otras dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en una colisión registrada a las 01:10 horas de la madrugada en la AP-15, en el término municipal de Olite.

El siniestro se ha producido tras la salida de vía de un turismo y posterior colisión contra el semirremolque de un camión en el kilómetro 40 de la autovía que une Pamplona con Tudela. Como consecuencia del impacto, un hombre ha fallecido en el lugar del accidente, mientras que los otros dos ocupantes de los vehículos implicados han sido trasladados a centros hospitalarios, uno de ellos con pronóstico grave.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos, equipos sanitarios y agentes que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de la colisión.

Durante la intervención la A-15, sentido sur, ha permanecido cortada al tráfico y a primeras horas continuaba con baipás en ambos sentidos.

Accidentes de Tráfico Tráfico Navarra Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Imanol Pradales preside la reunión de la mesa contra la segregación
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La mesa contra la segregación escolar marca la inauguración del curso 2025-2026 en la CAV

El lehendakari, Imanol Pradales, y la consejera de Educación, Begoña Pedrosaa, han inaugurado el curso en el IES de Etxebarri (Bizkaia), donde después han presidido la primera reunión de la citada mesa, que ha contado con la participación de numerosos agentes de la comunidad educativa, así como de representantes del PNV, PSE-EE, EH Bildu y PP y sindicatos, a excepción de los mayoritarios ELA y Steilas.
Cargar más