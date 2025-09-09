Un fallecido y dos heridos, uno de ellos grave, en un accidente en la AP-15 a la altura de Olite
Un hombre de 72 años ha perdido la vida y otras dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en una colisión registrada a las 01:10 horas de la madrugada en la AP-15, en el término municipal de Olite.
El siniestro se ha producido tras la salida de vía de un turismo y posterior colisión contra el semirremolque de un camión en el kilómetro 40 de la autovía que une Pamplona con Tudela. Como consecuencia del impacto, un hombre ha fallecido en el lugar del accidente, mientras que los otros dos ocupantes de los vehículos implicados han sido trasladados a centros hospitalarios, uno de ellos con pronóstico grave.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos, equipos sanitarios y agentes que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de la colisión.
Durante la intervención la A-15, sentido sur, ha permanecido cortada al tráfico y a primeras horas continuaba con baipás en ambos sentidos.
