Pertsona bat hil da eta bi zauritu dira, horietako bat larri, AP-15 autobidean, Erriberri parean izandako istripu batean

72 urteko gizon bat hil da eta beste bi pertsona zauritu dira, horietako bat larri, AP-15 autobidean, Erriberrin.

EITB

72 urteko gizon bat hil da eta beste bi pertsona zauritu dira, horietako bat larri, goizaldeko 01:10ean izan den auto-istripuan, AP-15 autobidean, Erriberrin.

Iruñea eta Tutera lotzen dituen autobideko 43. kilometroan bi ibilgailuk elkar jo dutenean gertatu da ezbeharra. Kolpearen ondorioz, gizon bat hil da istripuaren tokian, eta inplikatutako ibilgailuetako beste bi bidaiariak ospitalera eraman dituzte, horietako bat larri.

Suhiltzaileak, osasun-taldeak eta agenteak bertaratu dira, eta ikerketa egin dute talkaren arrazoiak argitzeko.

A-15 errepidea, hegoalderako noranzkoan, itxita egon da, eta goizeko lehen orduetan baipasarekin jarraitzen zuen, bi noranzkoetan.

