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10 años después, volverán las sokamuturras a la plaza Untzaga de Eibar

Sokamuturra Eibarren
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 10 urte geroago, sokamuturrak itzuliko dira Eibarko Untzaga plazara
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Unas 40 asociaciones denuncian que se trata de un paso atrás y convocan una concentración para el 16 de junio. Entre la ciudadanía hay opiniones a favor y en contra.

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Hace  min.

Euskal Udalekuak dice estar "trabajando" para ofrecer "un verano bonito y tranquilo a los niños", pese a la prohibición

La asociación ha enviado un mensaje a las 200 familias que han solicitado pasar el verano en las colonias de Bernedo y ha explicado que están "trabajando" con su abogado para diseñar "las alternativas más adecuadas" para menores y familias. En otro mensaje compartido en su perfil de Instagram, Euskal Udalekuak se muestra "triste y preocupada" y denuncia que, "a pesar de cumplir con todos los requisitos legales", han denegado a la asociación Dorrekoa la posibilidad de organizar las colonias.

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