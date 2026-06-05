10 años después, volverán las sokamuturras a la plaza Untzaga de Eibar
Unas 40 asociaciones denuncian que se trata de un paso atrás y convocan una concentración para el 16 de junio. Entre la ciudadanía hay opiniones a favor y en contra.
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El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales durante su viaje a España
El Vaticano no ha dado más detalles sobre el encuentro. El papa visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife desde mañana hasta el 12 de junio.
Una multitud despide a los cinco policías forales fallecidos en el accidente de tráfico en Elgoibar
La catedral de Pamplona ha acogido el funeral por Fermin Sola, Jesus María Vidaurreta, Miguel Crespo, Juan Martín Dominguez y Miguel Antonio D'Entremont. La presidenta María Chivite, miembros del Gobierno y Parlamento foral y cientos de personas han acompañado a sus familiares.
La alcaldesa de Errenteria ratifica ante la Fiscalía la actuación del Ayuntamiento en el caso Xenpelar
Aizpea Otaegi ha comparecido ante la Fiscalía de Menores en relación con el caso Xenpelar Bertso Eskola, y ha respaldado la gestión realizada por el Ayuntamiento ante los presuntos casos de violencia de género. Ha subrayado la necesidad de seguir trabajando para proteger a las víctimas y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Solucionadas las retenciones que han complicado la circulación en la autovía A-8
La tarde ha sido complicada en la autovía A-8, en sentido Cantabria, este viernes con cuatro accidentes ocurridos en diferentes puntos de la vía. El tráfico ha vuelto a la normalidad a media tarde, hacia las 18:20 horas.
El juez declara inocentes a los seis juzgados por delitos contra la integridad moral de un hombre de Zestoa
El juicio se celebró el pasado mes de diciembre, cuando un hombre acusó a su expareja y a otros cinco ciudadanos de un delito contra la integridad moral, solicitando penas de prisión y multas. Cuatro de los acusados son amigos de su exmujer, y el quinto es el actual alcalde de Zestoa, Mikel Arregi. El juez ha absuelto a todos ellos.
La capital vizcaína acogerá la “II Bilbao en Marcha Contra el Cáncer” el próximo 14 de junio
Esta cita solidaria espera reunir a más de 2 500 personas con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y concienciar sobre la importancia de la prevención y la investigación del cáncer, en especial entre la población masculina.
Solucionados los problemas en Lasarte-Oria y Abanto Zierbena
El inicio del viernes ha sido complicado en varios puntos de la red viaria vasca, si bien, se han ido solucionando poco a poco. El camión siniestrado ayer en la A-8, a la altura de Abanto Zierbena y en sentido Cantabria, ha sido retirado este mediodía, por lo que la circulación ha quedado restablecida.
Euskal Udalekuak dice estar "trabajando" para ofrecer "un verano bonito y tranquilo a los niños", pese a la prohibición
La asociación ha enviado un mensaje a las 200 familias que han solicitado pasar el verano en las colonias de Bernedo y ha explicado que están "trabajando" con su abogado para diseñar "las alternativas más adecuadas" para menores y familias. En otro mensaje compartido en su perfil de Instagram, Euskal Udalekuak se muestra "triste y preocupada" y denuncia que, "a pesar de cumplir con todos los requisitos legales", han denegado a la asociación Dorrekoa la posibilidad de organizar las colonias.
Una persona detenida y otras dos investigadas por robar joyas a personas mayores en Gipuzkoa y venderlas por más de 11.000 euros
La mujer trabajaba como cuidadora en domicilios y residencias de mayores, donde presuntamente sustraía las joyas. La Ertzaintza ha recuperado numerosas piezas durante un registro realizado en Azpeitia.