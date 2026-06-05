10 urte geroago, sokamuturrak itzuliko dira Eibarko Untzaga plazara
40 bat elkartek atzerapausoa dela salatu dute, eta elkarretaratzea deitu dute ekainaren 16rako. Herritarren artean, aldeko eta kontrako iritziak daude.
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Leon XIV.a aita santua sexu-abusuen biktimekin bilduko da Espainian
Vatikanoak ez du topaketari buruzko xehetasun gehiagorik eman. Aita santuak Madril, Bartzelona, Kanaria Handia eta Tenerife bisitatuko ditu bihartik ekainaren 12ra bitartean.
Azken agurra eman diete Iruñean Elgoibarko istripuan hildako bost foruzainei
Maria Chivite presidentea buru, jende andana joan da Iruñeko katedralera, Fermin Sola, Jesus Maria Vidaurreta, Miguel Crespo, Juan Martin Dominguez eta Miguel Antonio D'Entremont agenteei azken agurra eman eta haien senideak babestera.
Xenpelar auzian Udalak izandako jokabidea berretsi du Errenteriako alkateak Fiskaltzaren aurrean
Aizpea Otaegik agerraldia egin du Adingabeen Fiskaltzaren aurrean, Xenpelar auziaren harira, eta Udalak balizko genero-indarkeria kasuen aurrean egindako kudeaketa babestu du. Azpimarratu duenez, beharrezkoa da lanean jarraitzea biktimak babestu eta antzeko egoerak saihesteko.
Konpondu dira A-8 autobideko zirkulazioa zaildu duten auto-ilarak
Arratsalde korapilatsua izan da A-8 autobidean, Kantabriarako noranzkoan, lau istripu gertatu baitira bideko hainbat puntutan. Trafikoa normaltasunera itzuli da arratsalde erdian, 18:20 aldera.
Errugabe jo ditu epaileak Zestoako gizon baten integritate moralaren kontrako delituengatik epaitutako seiak
Abenduan egin zen epaiketa. Gizonezko batek osotasun moralaren aurkako delitua leporatu zien bikotekide ohiari eta beste bost herritarri, eta espetxe zigorra eta isunak eskatu zituen. Akusatuetako lau neskaren lagunak dira, eta bostgarrena, egun Zestoako alkate den Mikel Arregi. Epaileak absolbitu egin ditu guztiak.
Bilbok minbiziaren aurkako bigarren martxa hartuko du ekainaren 14an
Antolatzaileek espero dute 2.500 pertsona baino gehiago batzea hitzordu solidario horretan. Bizi-ohitura osasungarriak sustatzea izango du helburu, eta minbiziaren prebentzioaren eta ikerketaren garrantziaz kontzientziatzea, bereziki gizonezkoak.
Konponduta daude Lasarte-Orian eta Abanton izandako trafiko eragozpenak
Ostiral goizeko lehen ordua konplikatua izan da euskal errepide sareko puntu askotan, istripuak izan baitira han eta hemen, baina egoera bere onera itzuli da jada denean.
Emakume bat atxilotu eta bi ikerketapean dituzte Gipuzkoan adinekoei bitxiak lapurtu eta 11.000 euro baino gehiagoren truke saltzeagatik
Atxilotutako emakumeak zaintzaile gisa egiten zuen lan adinekoen egoitzetan eta etxebizitzetan, eta bertan lapurtzen omen zituen bitxiak. Ertzaintzak pieza ugari berreskuratu ditu Azpeitian egindako miaketa batean.
Debekuaren aurrean, "haurrei udaldi polit eta lasai bat" eskaintzeko "lanean" ari dela esan du Euskal Udalekuak elkarteak
Elkarteak mezua bidali die udaldia Bernedoko udalekuetan igarotzeko eskaera egin duten 200 familiei, eta azaldu die "abokatuarekin lanean" ari direla haur eta familientzako "aukera eta alternatiba egokienak diseinatzeko". Arabako Foru Aldundiak debekua ezarri ostean Instagram sare sozialean elkarteak duen profilean mezua partekatu du, "triste eta kezkatuta" daudela esanez eta salatuz "legezko betekizun guztiak bete arren" ukatu diotela Dorrekoa elkarteari udalekuak antolatzeko aukera.