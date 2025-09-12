INCIDENTE
Fallece un hombre de 76 años en la playa de Zarautz

Ha sido rescatado del agua por los socorristas en situación muy grave. A pesar de los intentos de reanimación, ha fallecido en el lugar.

Euskaraz irakurri: 76 urteko gizon bat hil da Zarauzko hondartzan
Un bañista canadiense de 76 años ha fallecido este viernes por la tarde en la playa de Zarautz.

Los socorristas lo han rescatado del agua hacia las 15:20 horas tras haber sido avistado flotando en el mar.

A pesar de los intentos de reanimación realizados tanto por los socorristas como por los servicios de emergias, ha fallecido en la misma playa. 

Agentes de la Ertzaintza y de la Policía Local han custodiado el lugar del suceso hasta que se ha ordenado el levantamiento del cadáver.  

Zarautz Playa de Zarautz Sociedad

