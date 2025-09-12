Fallece un hombre de 76 años en la playa de Zarautz

Un bañista canadiense de 76 años ha fallecido este viernes por la tarde en la playa de Zarautz.

Los socorristas lo han rescatado del agua hacia las 15:20 horas tras haber sido avistado flotando en el mar.

A pesar de los intentos de reanimación realizados tanto por los socorristas como por los servicios de emergias, ha fallecido en la misma playa.

Agentes de la Ertzaintza y de la Policía Local han custodiado el lugar del suceso hasta que se ha ordenado el levantamiento del cadáver.