76 urteko gizon bat hil da Zarauzko hondartzan
Hondartzan bainua hartzen ari zen gizon hil da ostiral arratsaldean Zarautzen.
15:15ak aldera, atera dute uretatik sorosleek atera dute, egoera oso larrian. Bertan suspertzen saiatu dira, bai sorosleak bai larrialdietako langileak, baina ezin izan dute.
76 urteko kanadiarra da hildakoa.
Ertzaintzako eta Udaltzaingoko agenteek gertakariaren lekua zaindu dute epaileak gorpua altxatzeko agindua eman arte.
Albiste gehiago gizartea
Tuberkulosi kasu batek prebentzio eta kontrol protokoloa aktibatu du EHUko Zientzia Fakultatean
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak 70 kontaktu identifikatu dituzte. Hurrengo egunetan azterketak eta jarraipena egingo zaie.
Gasteizko errefuxiatuen zentroko plazak 200era murriztea ez dela nahikoa adierazi du Melgosak
Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuaren ustez, Espainiako Gobernuak Gasteizen errefuxiatuak hartzeko proiektatutako zentroaren edukiera 350 plazatik 200era murriztea "ez da nahikoa", eta "harrerako euskal eredua" babestu du, berriro.
Auzitegi Nazionalak ez du onartu Israeli Vueltan boikota egitea egotzita jarritako salaketa, eskumen falta dela eta
Salaketa hori protesta egin dutenen eta erakunde bultzatzaile zein babesleen aurka jarri zuten; besteak beste, EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida eta Sumar alderdi politikoen aurka.
Bertan behera geratu da Bilbon hilaren 17rako iragarritako Israelgo enbaxadorearen hitzaldia
Dana Erlichek "Israelen ikuspegia bere eskualdearen testuinguruan" izenburupean eman behar zuen hitzaldia bertan behera gelditu dela iragarri aurretik, Juan Mari Aburto alkateak gezurtatu egin du Bilboko Udalak ekitaldia babestu izana.
Nafarroako bizilagun bat ari dira ikertzen TikToken argitaratutako aurreratze arriskutsu batengatik
Guardia Zibilaren Trafikoko Ikerketa eta Azterketa Taldeak aldizka sare sozialetan egiten duen monitorizazioari esker izan dute horren berri. TikToken argitaratutako bideo batean ikusi zuten agenteek noranzko bikoitzeko N-232 errepidean, Errioxa parean, kamioi batek aurreratze arriskutsua egin zuela kontrako erreia inbadituz.
Maritxu Kajoi festan jasangarri eta dotore joateko, bigarren eskuko azoka jarriko du Emausek Arrasaten
Bigarren eskuko azoka zabalik egongo da, Fundazioak Arrasaten duen egoitzan, gaur, irailak 12, 17:00etatik 20:00etara, eta irailaren 20an, 10:30etik 13:30era.
Izena emana zuten zazpi jokalari israeldarrek baja eman dute Sestaoko Xake Txapelketan
Asteon jakin da horietako hiruk ez zutela parte hartuko, eta ostiral goizeko lehen orduan Sestaoko Xake Klubeko antolatzaileek baieztatu dute ez dela Israelgo jokalaririk izango Las Llanaseko pilotalekuan egingo den txapelketan.
Protestek ez dute etenik Vueltan, baina Fiskaltzaren ustez ez dira Audientzia Nazionalaren eskumena
Valladoliden jokatu den erlojuaren kontrako etapan bi pertsona atxilotu dituzte eta aske gelditu dira ondoren. Horrez gainera, beste 15 identifikazio egin dituzte polizia-agenteek.
Sestaoko xake txapelketa bandera eta sinbolorik gabe jokatuko da
Gazako sarraskia dela eta, Sestaoko Xake taldeak jokalari israeldarrei eskatu zien txapelketan ez parte hartzeko edo nazioarteko federazioaren banderapean jokatzeko. Nazioarteko Xake Federazioak, ordea, erabaki horren aurka egin du. Ondorioz, Las Llanas pilotalekuan nazioarteko banderarik edo sinbolorik ez egotea erabaki dute; Palestinako bandera bat soilik, “elkartasun espresio gisa”. Israelgo hiru jokalarik parte hartzeari uko egin diote.