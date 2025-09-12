GERTAKARIA
76 urteko gizon bat hil da Zarauzko hondartzan

Sorosleek oso larri atera dute uretatik eta, suspertzen saiatu badira ere, ez dute lortu.
EITB

Hondartzan bainua hartzen ari zen gizon hil da ostiral arratsaldean Zarautzen.

15:15ak aldera, atera dute uretatik sorosleek atera dute, egoera oso larrian. Bertan suspertzen saiatu dira, bai sorosleak bai larrialdietako langileak, baina ezin izan dute.

76 urteko kanadiarra da hildakoa.

Ertzaintzako eta Udaltzaingoko agenteek gertakariaren lekua zaindu dute epaileak gorpua altxatzeko agindua eman arte.   

