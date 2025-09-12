Los siete jugadores israelíes inscritos en el 40 Open Basque Country de Sestao, que se celebrará desde este viernes, 12 de septiembre, hasta el día 18 en el Frontón Municipal de Las Llanas de la localidad vizcaína, se han dado de baja del torneo.



Según ha informado Open Internacional Basque Country Sestao y el Club Ajedrez de Sestao, como organizador de la competición, el pasado miércoles, tres de ellos renunciaron a participar y este viernes, a escasas horas de comenzar la cita deportiva, se han hecho públicas las bajas de los otros cuatro jugadores israelíes.

El Club Ajedrez de Sestao, como muestra de rechazo a la "conculcación sistemática de derechos humanos por parte de Israel" en Gaza, invitó la semana pasada a los ajedrecistas israelíes a no participar en el torneo y, en caso de hacerlo, jugar bajo la bandera de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez), ya que, al ser categoría 'open', los organizadores no pueden impedir participar a ningún jugador con licencia.

En principio, todos los jugadores de Israel rechazaron ambas propuestas y desde la FIDE se advirtió que, en caso de no respetar las normas, el Open Basque Country perdería su reconocimiento oficial, no repartiría puntos de categoría a sus participantes y prácticamente se vería abocado a la suspensión del torneo con más de cien jugadores extranjeros con sus viajes y alojamientos ya pagados, ha advertido el club, para añadir que la posible cancelación pondría incluso en "serio peligro" la continuidad del Club Ajedrez Sestao.



Ante esta situación, los jugadores de Israel, cumpliendo las normas de la FIDE, aparecen en los listados oficiales representados por su bandera. Sin embargo, los símbolos en el local de juego, en este caso el Frontón Municipal de Las Llanas, son responsabilidad exclusiva del torneo y, por ello, el comité organizador ha decidido que no habrá banderas en las mesas donde se jugarán las partidas y en la instalación, únicamente ondearán las de todas las comunidades autónomas representadas y una bandera de Palestina como "humilde expresión de solidaridad" del Open Basque Country y del Club Ajedrez Sestao.