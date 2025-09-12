Sestaoko Xake Txapelketa

Izena emana zuten zazpi jokalari israeldarrek baja eman dute Sestaoko Xake Txapelketatik

Asteon jakin da horietako hiruk ez zutela parte hartuko, eta ostiral goizeko lehen orduan Sestaoko Xake Klubeko antolatzaileek baieztatu ez dela Israelgo jokalaririk izango Las Llanaseko pilotalekuan egingo den txapelketan.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Xakeko 40. Open Basque Countryko antolakuntzak baieztatu duenez, gaur Sestaon hasiko den txapelketan parte hartzeko izena emana zuten Israelgo zazpi jokalariek baja eman dute

Asteon jakin da horietako hiruk ez zutela parte hartuko, eta ostiral goizeko lehen orduan baieztatu ahal izan dute Sestaoko Xake Klubeko antolatzaileek ez dela Israelgo jokalaririk izango Las Llanaseko pilotalekuan egingo den txapelketan. 

Sestaoko Xake Klubak, Israelek Gazan "giza eskubideen urraketa sistematikoa" gaitzesteko, joan den astean Israelgo xakelariak gonbidatu zituen txapelketan ez parte hartzera eta, hala eginez gero, FIDEren (Nazioarteko Xake Federazioa) banderapean jokatzera, izan ere, 'open' kategoria denez, antolatzaileek ezin diete lizentzia duten jokalariei parte hartzea galarazi.

Hasiera batean, Israelgo jokalari guztiek uko egin zioten bi proposamenei, eta FIDEk ohartarazi zuenez, arauak errespetatu ezean, Open Basque Country-k bere aitortza ofiziala galduko luke, ez lieke kategoria punturik banatuko parte-hartzaileei. Txapelketa bertan behera gelditzeko arriskua legoeke ehun jokalari atzerritar baino gehiagoren bidaiak eta ostatuak ordainduta dauela, eta berten behera gelditzeak "arrisku larrian" jarriko luke Sestaoko Xake Klubaren jarraipena bera.

Egoera honen aurrean, eta FIDEren arauak betez, Israelgo jokalariak beren banderaz agertzen dira zerrenda ofizialetan. Baina, joko-aretoko ikurrak, kasu honetan Las Llanaseko Udal Pilotalekua, txapelketaren erantzukizun esklusiboa dira, eta, horregatik, batzorde antolatzaileak erabaki zuen partidak jokatuko diren mahaietan eta instalazioan ez dela banderarik egongo, soilik ordezkatuta dauden autonomia erkidegoetakoak, eta Palestinako bandera bat, Open Basque Country eta Sestaoko Xake Klubaren "elkartasun adierazpen apal" gisa.

