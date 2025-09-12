Israel
Suspendida la conferencia de la embajadora de Israel anunciada para el día 17 en Bilbao

Horas antes de conocer la suspensión del evento, organizado por la sociedad El Sitio, bajo el título "Una visión panorámica de Israel en su contexto regional", el alcalde Juan Mari Aburto desmendtía en sus redes sociales que la conferencia estuviera patrocinada por el Ayuntamiento.

Euskaraz irakurri: Bertan behera geratu da Israelek Espainian duen enbaxadako emisio-buruaren hitzaldia, hilaren 17rako Bilbon iragarritakoa

La embajadora de Israel en España. Dana Erlich, tenía previsto ofrecer una conferencia en Bilbao el próximo 17 de septiembre, organizada por la sociedad El Sitio, bajo el título "Una visión panorámica de Israel en su contexto regional", pero finalmente ha sido suspendida, tras la polémica que había suscitado dicho acto.

Horas antes de conocer la suspensión del evento, el alcalde Juan Mari Aburto desmendtía en sus redes sociales que la conferencia estuviera patrocinada por el Ayuntamiento.

"Recibirán pronto un requerimiento para no usar el logo y solicitando que cancelen el acto", señalaba Aburto. 

