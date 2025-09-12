La embajadora de Israel en España. Dana Erlich, tenía previsto ofrecer una conferencia en Bilbao el próximo 17 de septiembre, organizada por la sociedad El Sitio, bajo el título "Una visión panorámica de Israel en su contexto regional", pero finalmente ha sido suspendida, tras la polémica que había suscitado dicho acto.

Horas antes de conocer la suspensión del evento, el alcalde Juan Mari Aburto desmendtía en sus redes sociales que la conferencia estuviera patrocinada por el Ayuntamiento.

"Recibirán pronto un requerimiento para no usar el logo y solicitando que cancelen el acto", señalaba Aburto.