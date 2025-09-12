Israel
Gorde
Bertan behera geratu da Bilbon hilaren 17rako iragarritako Israelgo enbaxadorearen hitzaldia

Udalak ekitaldia babesten zuenik gezurtatu du Juan Mari Aburto alkateak Dana Erlichek, "Israelen ikuspegia bere eskualdearen testuinguruan" izenburupean, eman behar zuten berbaldia bertan behera gelditu dela iragarri aurretik.

Azken eguneratzea

Israelek Espainian duen enbaxadore Dana Erlichek hitzaldi bat emateko asmoa zuen irailaren 17an Bilbon, El Sitio elkarteak antolatuta, "Israelen ikuspegia bere eskualdearen testuinguruan" izenburupean, baina azkenean bertan behera geratu da, ekitaldi horrek sortutako polemikaren ondorioz.

Berbaldia bertan behera geratu dela iragarri baino lehenago, Juan Mari Aburto alkateak, sare sozialen  bidez, gezurtatu egin du ekitaldia Udalak babestuta zegoenik.

"Laster errekerimendu bat jasoko dute logoa ez erabiltzeko eta ekitaldia bertan behera uzteko eskatzeko", esan du Aburtok X-n. 

Bilbo Israel Gizartea

Sestaoko xake txapelketa bandera eta sinbolorik gabe jokatuko da

Gazako sarraskia dela eta, Sestaoko Xake taldeak jokalari israeldarrei eskatu zien txapelketan ez parte hartzeko edo nazioarteko federazioaren banderapean jokatzeko. Nazioarteko Xake Federazioak, ordea, erabaki horren aurka egin du. Ondorioz, Las Llanas pilotalekuan nazioarteko banderarik edo sinbolorik ez egotea erabaki dute; Palestinako bandera bat soilik, “elkartasun espresio gisa”. Israelgo hiru jokalarik parte hartzeari uko egin diote.
Presentación del Open Basque Country Sestao REMITIDA / HANDOUT por CLUB AJEDREZ SESTAO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/9/2025
Israelgo zazpi xake jokalarietatik hiruk baja eman dute ostiral honetan hasiko den Sestaoko txapelketan

Sestaoko Xake Klubak, Israelek Gazan "giza eskubideen urraketa sistematikoa" gaitzesteko, joan den astean Israelgo xakelariak gonbidatu zituen txapelketan ez parte hartzera eta, hala eginez gero, FIDEren (Nazioarteko Xake Federazioa) banderapean jokatzera, izan ere, 'open' kategoria denez, antolatzaileek ezin diete lizentzia duten jokalariei parte hartzea galarazi.

