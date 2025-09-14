VIOLENCIA MACHISTA
Emakunde confirma que este verano ha descendido el número agresiones sexuales

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Uda honetan sexu-erasoen kopuruak behera egin duela baieztatu du Emakundek
La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, en declaraciones a Radio Euskadi, afirma que "objetivamente hablando" los datos "son positivos", aunque "queda muchísimo por hacer". En ese sentido, ha llamado a "seguir en la misma línea", poniendo el foco en la "prevención y la sensivilización".

