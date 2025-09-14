INDARKERIA MATXISTA
Uda honetan sexu-erasoen kopuruak behera egin duela baieztatu du Emakundek

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Miren Elgarresta Emakunderen zuzendariaren arabera, "objektiboki hitz eginez gero, datu onak dira, baina asko dago oraindik egiteko". Horren harira, "ildo beretik jarraitzeko deia" egin du, "prebentzioan eta sentsibilizazioan" arreta jarriz. (RADIO EUSKADIN EGINDAKO ADIERAZPENAK, GAZTELERAZ)

Emakunde Indarkeria matxistaren biktimak Indarkeria matxista Gizartea

