Este lunes comienza el juicio contra la enfermera que dejó sin vacunar a más de 400 niños en Kabieces

Este lunes comienza el juicio contra la enfermera del ambulatorio de Kabieces, en Santurtzi (Bizkaia), que simulaba vacunar a los niños, pero que en realidad no lo hacía.

Las casi 50 familias que piden 12 años de prisión en su contra confían en la solidez de su acusación y en que suponga "un castigo" para la profesional que "jugó" con la salud de más de 400 niños.



La Fiscalía, por su parte, pedirá una condena de 7 años y medio para esa profesional que ejerció como enfermera de pediatría desde febrero de 2021 hasta el 12 de septiembre de 2022, periodo en el que debía haber administrado vacunas a 404 menores pero que "conscientemente" no se las inoculó y después rellenaba la cartilla de vacunación de los niños como si lo hubiera hecho.



En una vista oral que comenzará este el lunes en la Audiencia de Bizkaia, el Ministerio Público pedirá para esa mujer una condena como autora de sendos delitos continuados de daños agravados y de falsedad documental.

