Astelehen honetan hasiko da Kabiezesen 400 haur baino gehiago txertatu gabe utzi zituen erizainaren aurkako epaiketa
Kaltetutako familiek 12 urteko kartzela-zigorra eskatzen dute akusatuarentzat, eta Fiskaltzak, 7 urte eta erdikoa.
Astelehen honetan hasiko da Santurtzi (Bizkaia) udalerriko Kabiezes auzoko anbulatorioko erizainaren aurkako epaiketa. Haurrak txertatzen zituela antzezten zuen, baina ez zuen egiten, eta horregatik epaituko dute.
12 urteko kartzela-zigorra eskatzen duten ia 50 familiek espero dute akusazioa sendoa izatea, eta 400 haur baino gehiagoren osasunarekin "jolastu" zuen profesionalarentzat "zigorra" izatea.
Fiskaltzak, bestalde, 7 urte eta erdiko zigorra eskatuko du 2021eko otsailetik 2022ko irailaren 12ra bitartean pediatriako erizain gisa aritu zen profesional horrentzat. Epe horretan, 404 adingaberi eman behar zizkien txertoak, baina ez zien eman, eta, ondoren, haurren txertaketa-kartilla betetzen zuen, hala egin izan balu bezala.
Astelehen honetan Bizkaiko Auzitegian hasiko den ahozko saioan, Ministerio Publikoak kalte larriak egitea eta dokumentuak faltsutzea egotziko dio.
Biktimak ordezkatzen dituen Aitzol Asla abokatuak azaldu duenez, Fiskaltzak leporatutakoaz gain, diru publikoa bidegabe erabiltzea ere egotziko diote eurek.
26.700 euroko kostua izan zuten txertoak zakarrontzira bota zituen, eta, egindakoaren berri izan ostean, Osakidetzak beste txerto sorta bat erosi behar izan zuen haurrei jartzeko. Ondorioz, 53.000 euro inguruko gastu berri bat sortu zen.
Gurasoek erizain hori berriro erizain gisa ez aritzea nahi dute, "eta Osakidetzak ez dezala ahaztu horrelako jarrerak larriak direla eta zigortu egin behar direla".
"Berak argi eta garbi adierazten zuen txertoen aurka zegoela", eta hasieran "irizpide pertsonal bitxiak" baino ez zirela pentsatu bazuten ere, "gero susmo txarra hartu zioten bere seme-alabak behar bezala txertatzen ari ez zelako", eta, kezkatuta, salatzea erabaki zuten, "horrek izan zitzakeen ondorioengatik", Aslak azaldu duenez.
Akusatuari galdeketa egin ondoren, 70 pertsonak deklaratuko dute: kaltetutako haurren gurasoak, Osakidetzak kasu horri buruz egin zuen barne-ikerketaren arduradunak, auzipetuaren lankideak (defentsak eskatuta deitutakoak) eta perituak.
Testigantza horiek guztiak eta gainerako frogen praktika entzuteko, Bizkaiko Auzitegiak bost epaiketa-saio ezarri ditu, astelehenetik ostiralera.
