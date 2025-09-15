Será noticia: Incidentes en La Vuelta, ZBE de Vitoria y el juicio contra la enfermera “antivacunas”

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 15 de septiembre de 2025:

Incidentes en La Vuelta: La 90ª edición de la Vuelta a España puso ayer su punto y final a falta de 56 kilómetros de la meta en el centro de Madrid, ante la presencia de numerosas protestas propalestinas en numerosos puntos de la ciudad. Estas manifestaciones han provocado una dura bronca política entre PSOE y PP, que hoy seguirá registrando reacciones de ambos lados.

Zona de Bajas Emisiones de Vitoria-Gasteiz: El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pondrá en marcha hoy la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el área del Casco Medieval y parte del Ensanche, con restricciones de tráfico en esta zona a los vehículos con etiqueta A, y simultáneamente recuperará la OTA tras el parón del verano, con una nueva regulación que incorpora a seis barrios más y pasa de 6000 plazas de pago a 11 110.

Juicio contra la enfermera “antivacunas”: Arranca el juicio contra la enfermera del ambulatorio de Kabieces, en Santurtzi (Bizkaia), que simulaba vacunar a los niños, pero que en realidad no lo hacía. Las casi 50 familias que piden 12 años de prisión en su contra confían en la solidez de su acusación y en que suponga "un castigo" para la profesional que "jugó" con la salud de más de 400 niños.