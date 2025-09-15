Guardar
Será noticia: Incidentes en La Vuelta, ZBE de Vitoria y el juicio contra la enfermera “antivacunas”

Personas con banderas de Palestina en las inmediaciones de Atocha, antes de pasar la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La Vuelta Ciclista a España pone hoy en Madrid el punto y final a una 90 edición de la ronda española marcada por las protestas en apoyo del pueblo palestino. La etapa final ha comenzando en la localidad de Alalpardo y finaliza en Cibeles con un recorrido de 106 kilómetros. Jesús Hellín / Europa Press 14 SEPTIEMBRE 2025;PALESTINA;CICLISMO;VUELTA CICLISTA;ESPAÑA 14/9/2025
Euskaraz irakurri: Albistea izango da: Gertakariak Vueltan, Gasteizko ZBEn eta "birusen aurkako" erizainaren aurkako epaiketa

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 15 de septiembre de 2025:

Incidentes en La Vuelta: La 90ª edición de la Vuelta a España puso ayer su punto y final a falta de 56 kilómetros de la meta en el centro de Madrid, ante la presencia de numerosas protestas propalestinas en numerosos puntos de la ciudad. Estas manifestaciones han provocado una dura bronca política entre PSOE y PP, que hoy seguirá registrando reacciones de ambos lados.

Zona de Bajas Emisiones de Vitoria-Gasteiz: El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pondrá en marcha hoy  la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el área del Casco Medieval y parte del Ensanche, con restricciones de tráfico en esta zona a los vehículos con etiqueta A, y simultáneamente recuperará la OTA tras el parón del verano, con una nueva regulación que incorpora a seis barrios más y pasa de 6000 plazas de pago a 11 110.

Juicio contra la enfermera “antivacunas”: Arranca el juicio contra la enfermera del ambulatorio de Kabieces, en Santurtzi (Bizkaia), que simulaba vacunar a los niños, pero que en realidad no lo hacía. Las casi 50 familias que piden 12 años de prisión en su contra confían en la solidez de su acusación y en que suponga "un castigo" para la profesional que "jugó" con la salud de más de 400 niños.

