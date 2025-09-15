Será noticia: Incidentes en La Vuelta, ZBE de Vitoria y el juicio contra la enfermera “antivacunas”
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 15 de septiembre de 2025:
Incidentes en La Vuelta: La 90ª edición de la Vuelta a España puso ayer su punto y final a falta de 56 kilómetros de la meta en el centro de Madrid, ante la presencia de numerosas protestas propalestinas en numerosos puntos de la ciudad. Estas manifestaciones han provocado una dura bronca política entre PSOE y PP, que hoy seguirá registrando reacciones de ambos lados.
Zona de Bajas Emisiones de Vitoria-Gasteiz: El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pondrá en marcha hoy la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el área del Casco Medieval y parte del Ensanche, con restricciones de tráfico en esta zona a los vehículos con etiqueta A, y simultáneamente recuperará la OTA tras el parón del verano, con una nueva regulación que incorpora a seis barrios más y pasa de 6000 plazas de pago a 11 110.
Juicio contra la enfermera “antivacunas”: Arranca el juicio contra la enfermera del ambulatorio de Kabieces, en Santurtzi (Bizkaia), que simulaba vacunar a los niños, pero que en realidad no lo hacía. Las casi 50 familias que piden 12 años de prisión en su contra confían en la solidez de su acusación y en que suponga "un castigo" para la profesional que "jugó" con la salud de más de 400 niños.
Más noticias sobre sociedad
La protesta propalestina de la última etapa, en imágenes
Los y las manifestantes han impedido que los ciclistas finalicen el recorrido.
Cancelada la última etapa de la Vuelta España, tras los disturbios en el centro de Madrid
Los manifestantes propalestinos, 100 000 según el delegado del Gobierno, han entrado en los últimos kilómetros del recorrido, cuando la carrera se encontraba todavía a 56 kilómetros de meta. Tras varios parones, la organización ha decidido cancelar la etapa.
Detenido un joven en Lasarte-Oria por agredir con un arma blanca a otro hombre
La víctima presentaba varios cortes sangrantes, que según se pudo averiguar le había causado otro individuo al agredirle con un cúter.
La marcha 'Ibaitik Itsasora' reúne a miles de personas en Pamplona
En torno a 3.000 personas han recibido en la capital navarra a la marcha que recorre Euskal Herria por la libertad palestina, desde Tudela a Hendaia.
El juicio contra el masajista donostiarra acusado de agredir sexualmente a tres menores arranca este lunes
La Fiscalía de Gipuzkoa pide penas que suman 45 años de cárcel para el procesado, cuyo juicio está previsto que se prolongue hasta el próximo jueves.
Una cadena humana pide el cierre de la incineradora de Zubieta en la playa de La Concha
c
Elsa, diagnosticada con ELA a los 9 años, logra su sueño de estudiar en la universidad
El acceso a la universidad se convirtió en un obstáculo más, tras superar la Educación Primaria y la Educación Secundaria. A pesar de las dificultades, Elsa ha conseguido un logro memorable: ha empezado a estudiar el Grado en Psicología, y quiere ser psicóloga criminóloga en el futuro.
Vitoria-Gasteiz estrena este lunes la Zona de Bajas Emisiones y la OTA se amplía a seis barrios más
Desde este 15 de septiembre, solo podrán acceder al área del Casco Medieval y parte del Ensanche los vehículos con pegatinas B, C, Eco y O, salvo algunas excepciones. Por otra parte, a las 6000 plazas de aparcamiento de pago con las que contaba la capital, se le sumarán otras 5110 a partir del lunes.
La Diputación alavesa anuncia subvenciones para financiar los costes contra el mildiu
Este domingo se ha celebrado en Leza la 30ª Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa. Por su parte, el Gobierno Vasco ha anunciado la creación de una oficina permanente en Rioja Alavesa para dar servicio al sector vitivinícola.