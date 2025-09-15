Albiste izango da: Gertakariak Vueltan, Emisio Gutxiko Eremua Gasteizen eta txertoak jarri ez zituen erizainaren aurkako epaiketa
Hauek dira irailaren 15ean Orainek landuko dituen albiste nagusienetako batzuk:
Gertakariak Vueltan: Espainiako Vueltako 90. edizioak amaiera izan zuen helmugarako 56 kilometroren faltan. Izan ere, Palestinaren aldeko manifestazioek etapa azken kilometroetako errepidea hartu dute, azken etapa bertan behera uztera behartuz. Ondorioz, ika-mika handia piztu da PSOEren eta PPren artean.
Emisio Gutxiko Eremua Gasteizen: Gasteizko Udalak gaur jarriko du martxan Emisio Gutxiko Eremua hiriko erdigunean. Alde Zaharrean eta Zabalgunearen zati batean, hain zuzen ere. Horrela, lehen fasean, 2027era arte, B, C, Eco eta 0 pegatina duten ibilgailuak soilik ibili ahalko dira (A etiketa dutenak ez beste guztiak).
Haurrak txertatu ez zituen erizainaren aurkako epaiketa: Astelehen honetan hasiko da Santurtzi (Bizkaia) udalerriko Kabiezes auzoko anbulatorioko erizainaren aurkako epaiketa. Haurrak txertatzen zituela antzezten zuen, baina ez zuen egiten, eta horregatik epaituko dute. 12 urteko kartzela-zigorra eskatzen duten ia 50 familiek espero dute akusazioa sendoa izatea, eta 400 haur baino gehiagoren osasunarekin "jolastu" zuen profesionalarentzat "zigorra" izatea.
Emisio Gutxiko Eremua estreinatuko da Gasteizen astelehen honetan, eta TAO sistema sei auzo gehiagotara zabalduko da
Irailaren 15 honetatik aurrera, B, C, Eco eta O eranskailuak dituzten ibilgailuak soilik sartu ahal izango dira Alde Zaharrera eta Zabalgunearen zati batera, salbuespenak salbuespen. Bestalde, hiriburuak zituen 6.000 ordainpeko aparkalekuei beste 5.110 TAO plaza gehituko zaizkie.
Palestinaren aldeko Madrilgo protestaren irudiak
Manifestariek errepidea itxi ostean, txirrindulariek ezin izan dute helmugarainoko bidea egin Espainiako Vueltako azken etapan, Madrilen.
Bertan behera geratu da Vueltako azken etapa, Madrilgo protesten ondorioz
Manifestariak ibilbideko azken kilometroan sartu dira eta errepidea erabat okupatu dute, etapa amaitzeko oraindik 56 kilometro falta zirenean. Pelotoia zenbaitetan gelditu ostean, lasterketako antolatzaileek etapa bertan behera uztea erabaki dute. 100.000 lagunek hartu dute parte protestetan, Gobernuak Madrilen duen ordezkariaren arabera.
Gizon gazte bat atxilotu dute Lasarte-Orian beste gizon bati arma zuri batekin eraso egitea egotzita
Beste gizon bati hainbat ebaki egin dizkio bart gauean, kuter batekin antza. Epailearen esku utzi dute jada.
Milaka lagun bildu ditu 'Ibaitik Itsasora' martxak Iruñean
3.000 bat pertsonak egin dute bat Iruñean Palestinaren alde Euskal Herria zeharkatzen ari den martxarekin. Hain zuzen ere, Hendaian amaituko da, hilaren 20an.
Astelehenean hasiko da hiru adingaberi sexu-erasoa egitea egotzita auzipetutako masajista donostiarraren kontrako epaiketa
Gipuzkoako Fiskaltzak 45 urteko kartzela-zigorra eskatu du akusatuarentzat, eta ostegunean amaituko da epaiketa, aurreikuspenen arabera.
Zubietako erraustegia ixteko eskatu du giza kate batek Kontxako hondartzan
Erraustegiaren kontrako plataformak deituta, giza katea egin dute Kontxako hondartzan. Protestak bidea egin du Alderdi Ederretik Kontxako hondartzaraino, traineruekin batera itsasoan zabaltzeko. Manifestariek Zubietako erraustegia ixteko eskatu dute, ‘Errausketarik EZ!’ lelopean. Erraustegia elikatu beharrean, birziklatzea dela bidea nabarmendu dute.
Elsari 9 urterekin diagnostikatu zioten ELA; orain, unibertsitatean ikasteko ametsa bete du
Lehen eta Bigarren Hezkuntzak gaindituta, unibertsitaterako sarbidea beste oztopo bat bihurtu zen. Zailtasunak zailtasun, lorpen gogoangarria lortu du Elsak: Psikologia Gradua ikasten hasi da, eta psikologo kriminologoa izan nahi du etorkizunean.
Mildiuaren aurkako kostuak finantzatzeko dirulaguntzak iragarri ditu Arabako Foru Aldundiak
Igande honetan, Arabako Errioxako mahats-bilketaren 30. festa ospatu da Lezan. Bertan, Eusko Jaurlaritzak iragarri du bulego iraunkor bat irekiko duela Arabako Errioxan mahastizaintza eta ardogintzaren sektoreari zerbitzua emateko.