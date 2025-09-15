Gorde
Albiste izango da: Gertakariak Vueltan, Emisio Gutxiko Eremua Gasteizen eta txertoak jarri ez zituen erizainaren aurkako epaiketa

Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Personas con banderas de Palestina en las inmediaciones de Atocha, antes de pasar la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La Vuelta Ciclista a España pone hoy en Madrid el punto y final a una 90 edición de la ronda española marcada por las protestas en apoyo del pueblo palestino. La etapa final ha comenzando en la localidad de Alalpardo y finaliza en Cibeles con un recorrido de 106 kilómetros. Jesús Hellín / Europa Press 14 SEPTIEMBRE 2025;PALESTINA;CICLISMO;VUELTA CICLISTA;ESPAÑA 14/9/2025
Argazkia: Orain.eus

Azken eguneratzea

Hauek dira irailaren 15ean Orainek landuko dituen albiste nagusienetako batzuk:

Gertakariak Vueltan:  Espainiako Vueltako 90. edizioak amaiera izan zuen helmugarako 56 kilometroren faltan. Izan ere, Palestinaren aldeko manifestazioek etapa azken kilometroetako errepidea hartu dute, azken etapa bertan behera uztera behartuz. Ondorioz, ika-mika handia piztu da PSOEren eta PPren artean. 

Emisio Gutxiko Eremua Gasteizen: Gasteizko Udalak gaur jarriko du martxan Emisio Gutxiko Eremua hiriko erdigunean. Alde Zaharrean eta Zabalgunearen zati batean, hain zuzen ere. Horrela, lehen fasean, 2027era arte, B, C, Eco eta 0 pegatina duten ibilgailuak soilik ibili ahalko dira (A etiketa dutenak ez beste guztiak). 

Haurrak txertatu ez zituen erizainaren aurkako epaiketa: Astelehen honetan hasiko da Santurtzi (Bizkaia) udalerriko Kabiezes auzoko anbulatorioko erizainaren aurkako epaiketa. Haurrak txertatzen zituela antzezten zuen, baina ez zuen egiten, eta horregatik epaituko dute. 12 urteko kartzela-zigorra eskatzen duten ia 50 familiek espero dute akusazioa sendoa izatea, eta 400 haur baino gehiagoren osasunarekin "jolastu" zuen profesionalarentzat "zigorra" izatea.

