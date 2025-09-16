Una investigación de CIC bioGUNE halla una nueva vía para tratar un cáncer de hígado raro y agresivo

Investigadores de CIC bioGUNE han descubierto una nueva vía para tratar un cáncer de hígado raro y agresivo con opciones de tratamiento muy limitadas.

Según ha subrayado el centro de investigación vasco en un comunicado, el estudio ha revelado que la proteína CNNM4 —responsable del transporte de magnesio dentro de las células— se produce de manera excesiva de forma constante en el colangiocarcinoma (CCA).

Los hallazgos —publicados recientemente en la revista Gut—sugieren que la inhibición de CNNM4, combinada con la tecnología siRNA GalNAc, podría ofrecer un tratamiento dirigido, seguro y eficaz, abriendo nuevas vías para terapias personalizadas contra este cáncer agresivo.

El estudio ha estado dirigido por las doctoras Malu Martínez-Chantar, investigadora principal en CIC bioGUNE y CIBERehd, y Naroa Goikoetxea. El trabajo se llevó a cabo en colaboración con varios centros de investigación internacionales.

Las investigadoras lograron, al bloquear dicha proteína CNNM4, ralentizar el crecimiento tumoral, reducir la resistencia a la quimioterapia y prevenir la propagación de las células tumorales.

Se trata de un cáncer que a menudo se diagnostica tarde y es altamente resistente al tratamiento, ya que solo entre el 20 y el 30 % de los pacientes pueden someterse a cirugía, y las tasas de supervivencia siguen siendo bajas incluso después de la extirpación completa del tumor.