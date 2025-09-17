Alto riesgo de incendio forestal durante los próximos días en Navarra

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que el peligro de incendios alcance niveles “muy alto” y “extremo” en Navarra desde el jueves hasta el sábado. Por ello, el Gobierno foral llama a extremar la precaución y recuerda que las restricciones en el uso del fuego en función de la situación geográfica y la situación meteorológica estarán vigentes hasta el 30 de septiembre.

Según las previsiones, el jueves el riesgo será ya “muy alto”, mientras que viernes y sábado se alcanzará el nivel “extremo”. Ante esta situación, el Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Interior, ha pedido a la ciudadanía que evite cualquier actividad que pueda provocar fuegos.

El aumento de las temperaturas, con máximas de hasta 36 grados el jueves, y la intensificación del viento del sur, con rachas de hasta 60 km/h durante la noche del viernes y la mañana del sábado, son los factores que elevan el peligro de incendios.

La situación mejorará a última hora del sábado con la llegada de un frente de precipitaciones significativas, que traerá consigo un descenso de las temperaturas y una reducción del riesgo.

Interior ha activado la Fase de Alerta y Seguimiento del plan INFONA, lo que supone la coordinación con cuerpos de seguridad, bomberos y Medio Ambiente, así como la intensificación de la vigilancia, que podrá reforzarse con medios aéreos. Además, se informará del riesgo en los paneles de tráfico y se mantendrán las restricciones en el uso del fuego en entornos rurales y forestales.