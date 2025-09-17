Calor
Alto riesgo de incendio forestal durante los próximos días en Navarra

Se prevé que el riesgo se reduzca de manera apreciable a última hora de la jornada del sábado con la entrada de un frente de precipitaciones.
(Foto de ARCHIVO) Dos bomberos trabajan para impedir que el incendio se propague, a 10 de agosto de 2025, en Carcastillo, Navarra (España). El incendio iniciado en la noche del sábado 9 de agosto en un pinar situado junto a la carretera entre Carcastillo y Figarol, en el Llano de Larrate, sigue afectando a las áreas de pino carrasco. A las 8 horas de este domingo ha ascendido a 2 la situación operativa del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por incendios forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA), y en este momento, lo que más preocupa son las altas temperaturas que están tensionando a toda la Comunidad Foral, junto con factores como el viento, la orografía del terreno y la abundancia de follaje que actúa como combustible. Eduardo Sanz / Europa Press 11 AGOSTO 2025 10/8/2025
Imagen de archivo de dos bomberos trabajando en el incendio del pasado agosto en Carcastillo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Baso-sute arriskua oso handia izango da Nafarroan ostegunetik larunbatera
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que el peligro de incendios alcance niveles “muy alto” y “extremo” en Navarra desde el jueves hasta el sábado. Por ello, el Gobierno foral llama a extremar la precaución y recuerda que las restricciones en el uso del fuego en función de la situación geográfica y la situación meteorológica estarán vigentes hasta el 30 de septiembre.

Según las previsiones, el jueves el riesgo será ya “muy alto”, mientras que viernes y sábado se alcanzará el nivel “extremo”. Ante esta situación, el Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Interior, ha pedido a la ciudadanía que evite cualquier actividad que pueda provocar fuegos.

El aumento de las temperaturas, con máximas de hasta 36 grados el jueves, y la intensificación del viento del sur, con rachas de hasta 60 km/h durante la noche del viernes y la mañana del sábado, son los factores que elevan el peligro de incendios.

La situación mejorará a última hora del sábado con la llegada de un frente de precipitaciones significativas, que traerá consigo un descenso de las temperaturas y una reducción del riesgo.

Interior ha activado la Fase de Alerta y Seguimiento del plan INFONA, lo que supone la coordinación con cuerpos de seguridad, bomberos y Medio Ambiente, así como la intensificación de la vigilancia, que podrá reforzarse con medios aéreos. Además, se informará del riesgo en los paneles de tráfico y se mantendrán las restricciones en el uso del fuego en entornos rurales y forestales.

