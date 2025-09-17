Beroa
Baso-sute arriskua oso handia izango da Nafarroan ostegunetik larunbatera

Aurreikuspenen arabera, arriskua nabarmen murriztuko da larunbateko azken orduan, prezipitazio-fronte bat sartuko baita.
(Foto de ARCHIVO) Dos bomberos trabajan para impedir que el incendio se propague, a 10 de agosto de 2025, en Carcastillo, Navarra (España). El incendio iniciado en la noche del sábado 9 de agosto en un pinar situado junto a la carretera entre Carcastillo y Figarol, en el Llano de Larrate, sigue afectando a las áreas de pino carrasco. A las 8 horas de este domingo ha ascendido a 2 la situación operativa del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por incendios forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA), y en este momento, lo que más preocupa son las altas temperaturas que están tensionando a toda la Comunidad Foral, junto con factores como el viento, la orografía del terreno y la abundancia de follaje que actúa como combustible. Eduardo Sanz / Europa Press 11 AGOSTO 2025 10/8/2025

Abuztuan Zarrakaztelun izandako sutean lanean ari ziren bi suhiltzaileren artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Estatuko Meteorologia Agentziaren (AEMET) iragarpenen arabera, Nafarroak baso-sute arriskua "oso handia" eta "muturrekoa" izango ditu ostegunetik larunbatera bitartean. Horren aurrean, Nafarroako Gobernuak herritarrei zuhurtziaz jokatzeko eskatu die eta gogoratu du debekuak indarrean jarraitzen dutela landa- eta baso-inguruneetan sua erabiltzeko, gutxienez irailaren 30era arte.

Ostegunean arriskua "oso handia" izango da, eta ostiral eta larunbatean "muturreko" mailara iritsiko da. Egoera hori eragiten duten faktoreen artean daude tenperatura altuak —36 gradura arteko maximoak ostegunean— eta hego-haize sendoa, ostiral gauean eta larunbat goizean 60 kilometro orduko boladak utziko dituena.

Barne Sailak INFONA planaren Alerta eta Jarraipen Fasea aktibatu du, suhiltzaileekin, segurtasun indarrekin eta Ingurumen Sailarekin koordinatuta. Gainera, zaintza areagotu da, aireko baliabideak erabiliz, eta trafiko-paneletan arriskuaren berri emango da.

Larunbateko azken orduan prezipitazio esanguratsuak iritsiko direla espero da, eta horrek tenperaturen jaitsiera eta arriskuaren nabarmeneko murrizketa ekarriko ditu.

Bero-boladak maximoak 35 gradutik gora utziko ditu
Bero-boladak Nafarroa Suteak Gizartea

Euskararentzat "arkitektura juridiko berria" eskatu du Kontseiluak, "langile publikoek euskararen ezagutza izatea" bermatzeko

Euskalgintzaren Kontseiluak eta Bagera Donostiako euskaltzaleen elkarteak deituta, bilkura egin dute, arratsaldean, Donostiako epaitegi batek euskararen aurka kaleratu berri duen epai bat salatzeko. Idurre Eskisabel Kontseiluko idazkari nagusiaren hitzetan, "ezinbestekoa da euskarari behar duen arkitektura juridiko berria eskaintzea", "botere judizialetik ezarritako blokeoa gainditzeko". 
EHUk uko egin dio 247 milioi euroko ikerketa-proiektuetan parte hartzeari, Israelekin loturak zituztelako

Joxerramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) errektoreak asteazken honetan berretsi duenez, "Palestinako herriaren genozidioaren auzia lehentasuna da gure unibertsitatean", eta aditzera eman du EHUk uko egin diela, azken hilabeteetan, 247 milioi euroko ikerkuntza-proiektuei, biomedikuntzaren edo konputazio-zientzien arloetan, proiektu horiek Israelgo estatuarekin zuten loturagatik. Agerraldian, Bengoetxeak Europako Batzordeari eta Espainiako Gobernuari eskatu die Israelgo unibertsitateak, ikerketa-zentroak eta erakundeak bazter utz ditzatela ikerketa elkarlanak, akademikoak edo kulturalak laguntzeko europar funtsetatik. 

