Larunbatera arte iraungo duen bero boladak 35 gradutik gorako maximoak utziko ditu

Datozen egunei begira, beroa egingo du. Hala ere, igandean udazken giroa itzuliko da eta tenperaturak nabarmen jaitsiko dira. 

Bero eguna, uda honetan, Bilbon. Artxiboko argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Beroa bueltan da, eta larunbatera arte iraungo duen bero boladak 35 gradutik gorako tenperatura maximoak utziko ditu Euskal Herriko hainbat tokitan. Dena den, igandean udazken giroa itzuliko da, tenperaturak nabarmen jaitsiko dira eta euria egingo du. 

Euskalmeten eguraldi iragarpenaren arabera, gaurkoa egun eguzkitsu eta beroa izango da. Zerua nahiko garbi egongo da, goizean goizeko behe-hodei batzuk gorabehera. Egunaren lehenengo partean hegoaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean ipar-ekialdera egingo du, bolada gogor batzuekin Araban. Tenperatura maximoak nabarmen igoko dira barnealdean eta baliteke 30 gradutik gorakoak izatea. 

Ostegunean beroak jarraipena izango du. Zeruak oro har oskarbi egongo dira eta hegoaldeko haizea ibiliko. Arratsaldean, kostaldeko zenbait puntutan brisa sartuko du. Tenperatura altuak izango dira, 35 gradutik gorako balioak neurtu daitezke. 

Ostiralean tenperaturak jaisten hasiko dira, baina oraindik 30 graduko maximoak gaindituko dira lurraldeko hainbat tokitan.

Eguraldi aldaketa larunbatean iritsiko da. Tenperatura maximoak arratsaldeko lehen orduan neurtuko dira, arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira eta eguna amaitzerako ekaitz giroa nagusituko da.

Igandean tenperaturak nabarmen jaitsiko dira, eta maximoak 20-22 gradukoak izango dira. Gainera, euria egingo du.

