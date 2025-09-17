PREVISIÓN DEL TIEMPO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Aviso amarillo este jueves en Bizkaia y Gipuzkoa por temperaturas máximas que llegarán a los 35 grados

Este episodio de calor se prolongará hasta el sábado, y el domingo volverá el tiempo otoñal con una bajada brusca de las temperaturas.

(Foto de ARCHIVO) Un termómetro indica una temperatura de 39ºC durante la cuarta ola de calor del verano, a 23 de agosto de 2023, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El Gobierno Vasco ha activado la alerta roja en Euskadi para hoy, por riesgo de temperaturas muy altas, entre las tres y las seis de la tarde, que podrían alcanzar los 41-42 grados en puntos del oeste de la vertiente cantábrica. Según ha informado el Departamento de Seguridad, además, las temperaturas máximas podrían rondar los 36 grados en la zona costera, los 40 grados en la zona cantábrica interior y los 39 grados en la zona de transición y en la del eje del Ebro. El riesgo de incendios forestales es relativamente alto en la Comunidad autónoma vasca por la baja humedad relativa y el viento de componente sur. H.Bilbao / Europa Press 23 AGOSTO 2023;BILBAO;PAIS VASCO;CUARTA OLA DE CALOR;ALERTA ROJA 23/8/2023
Un día de calor, este verano, en Bilbao. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Larunbatera arte iraungo duen bero boladak 35 gradutik gorako maximoak utziko ditu
author image

EITB

Última actualización

El calor ya está aquí, con un nuevo episodio de calor que se prolongará hasta el sábado y que dejará máximas por encima de los 35 grados en varios puntos de Euskal Herria. Por ello, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará este jueves un aviso amarillo por temperaturas muy altas. El domingo volverá el tiempo otoñal con una bajada brusca de las temperaturas, y previsión de precipitaciones. 

Según la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), hoy, miércoles, será la primera jornada de sol y calor. El cielo se mantendrá bastante limpio, con algunas nubes bajas de madrugada y primeras horas en la mitad norte. Durante la primera mitad del día soplará el viento de componente sur y girará a noreste por la tarde, con algunas rachas fuertes en puntos de Álava. Las temperaturas máximas ascenderán de manera notable, sobre todo en el interior, con valores que podrían rondar o superar los 30 ºC.

El jueves el calor y el ambiente veraniego tendrá continuidad, con un aumento de las temperaturas. Predominarán los cielos despejados y soplará el viento de componente sur. En este contexto, las temperaturas serán altas y las máximas se situarán entre los 30-35 ºC en el interior. 

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará un aviso amarillo por temperaturas muy altas, entre las 13:00 y las 20:00 horas de este jueves, al esperarse máximas de 35 grados en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa y de 34 en Álava.

Los valores serán algo más moderados en la zona costera, donde la máxima rondará los 28 grados, y también en el sur de Álava, donde se esperan como mucho 33 grados.

El viernes empezarán a bajar las temperaturas, pero todavía se superarán los 30 grados de máxima en varios puntos del territorio. 

El cambio llegará el sábado. Las temperaturas máximas se registrarán a primera hora de la tarde, porque a lo largo de la tarde irán creciendo nubes de evolución y la jornada acabará con tormentas.  

El domingo se espera un descenso acusado de las temperaturas, ya que las máximas no pasarán de los 20-22 grados. Además, se prevén precipitaciones para acabar el fin de semana.

Olas de calor Alertas Meteorológicas Araba-Álava Bizkaia Gipuzkoa Navarra Comunidad Autonóma Vasca Iparralde Lapurdi Baja Navarra Zuberoa Eguraldia

Más noticias sobre eguraldia

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La lluvia y el granizo ponen 'a remojo' varios rincones de Navarra este domingo por la tarde

Se han cumplido los pronósticos y a partir de las 17:00 horas ha comenzado a llover con fuerza, con tormentas acompañadas de granizo en puntos localizados. Ha sido en Goizueta donde más ha caído, 24,9 litros en media hora. En Bera se han acumulado 21,9 litros, y en Pamplona, aunque con menos agua acumulada (15,3 litros) agosto se ha despedido con buenos chaparrones.  

Cargar más