Aviso amarillo este jueves en Bizkaia y Gipuzkoa por temperaturas máximas que llegarán a los 35 grados
Este episodio de calor se prolongará hasta el sábado, y el domingo volverá el tiempo otoñal con una bajada brusca de las temperaturas.
El calor ya está aquí, con un nuevo episodio de calor que se prolongará hasta el sábado y que dejará máximas por encima de los 35 grados en varios puntos de Euskal Herria. Por ello, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará este jueves un aviso amarillo por temperaturas muy altas. El domingo volverá el tiempo otoñal con una bajada brusca de las temperaturas, y previsión de precipitaciones.
Según la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), hoy, miércoles, será la primera jornada de sol y calor. El cielo se mantendrá bastante limpio, con algunas nubes bajas de madrugada y primeras horas en la mitad norte. Durante la primera mitad del día soplará el viento de componente sur y girará a noreste por la tarde, con algunas rachas fuertes en puntos de Álava. Las temperaturas máximas ascenderán de manera notable, sobre todo en el interior, con valores que podrían rondar o superar los 30 ºC.
El jueves el calor y el ambiente veraniego tendrá continuidad, con un aumento de las temperaturas. Predominarán los cielos despejados y soplará el viento de componente sur. En este contexto, las temperaturas serán altas y las máximas se situarán entre los 30-35 ºC en el interior.
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará un aviso amarillo por temperaturas muy altas, entre las 13:00 y las 20:00 horas de este jueves, al esperarse máximas de 35 grados en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa y de 34 en Álava.
Los valores serán algo más moderados en la zona costera, donde la máxima rondará los 28 grados, y también en el sur de Álava, donde se esperan como mucho 33 grados.
El viernes empezarán a bajar las temperaturas, pero todavía se superarán los 30 grados de máxima en varios puntos del territorio.
El cambio llegará el sábado. Las temperaturas máximas se registrarán a primera hora de la tarde, porque a lo largo de la tarde irán creciendo nubes de evolución y la jornada acabará con tormentas.
El domingo se espera un descenso acusado de las temperaturas, ya que las máximas no pasarán de los 20-22 grados. Además, se prevén precipitaciones para acabar el fin de semana.
