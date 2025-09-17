EHU
EHU ha renunciado a participar en proyectos de investigación que ascienden a 247 millones por su vinculación a Israel

Estitxu Garai, Joxerramon Bengoetxea y Asier Blas EUROPA PRESS 17/9/2025
Estitxu Garai, Joxerramon Bengoetxea y Asier Blas.
Euskaraz irakurri: EHUk uko egin dio 247 milioi euroko ikerketa-proiektuetan parte hartzeari, Israelekin duen loturagatik
author image

EITB

Última actualización

El rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea, ha reiterado este miércoles que "la cuestión del genocidio del pueblo palestino es prioridad en nuestra universidad" y ha dado a conocer que la EHU ha renunciado, en los últimos meses, a proyectos de investigación que suman 247 millones de euros, en áreas como biomedicina o ciencias computacionales, por su vinculación al estado de Israel.

En su comparecencia, Bengoetxea ha instado a la Comisión Europea y al Gobierno de España a que excluyan las universidades, centros de investigación e instituciones israelíes de los fondos destinados a la colaboración en investigación, académica y cultural.

