La comunidad palestina convoca una manifestación contra el genocidio para el miércoles en Zinemaldia

La comunidad palestina de Euskal Herria, reunida en el Comité de Solidaridad Palestina-Euskal Herria, ha convocado una manifestaciónen San Sebastián para denunciar la ocupación israelí y el genocidio contra Palestina, aprovechando la proyección en Zinemaldia de la película The Voice of Hind Rajab.

La marcha tendrá lugar el miércoles, 24 de septiembre, a las 18:30 en la plaza Okendo de la capital gipuzkoana. En ese momento finalizará la proyección de la película dirigida por Kaouther Ben Hania en el teatro Victoria Eugenia.

La cinta cuenta la historia de Hind Rajab, una niña gazatí de 6 años que quedó atrapada en enero de 2024 bajo un coche, tras un ataque israelí en el que perdió a toda su familia. El Ejército de Israel, además, atacó a los servicios de rescate que acudían en su ayuda.

La Comisión denuncia que "esta no es una historia aislada: es el día a día en Palestina". "Familias destruidas, niños ejecutados, casas y organizaciones culturales convertidas en escombros", añaden los representantes de la comunidad palestina.

Ante la ocupación israelí, que "pretende borrar del mapa" a Palestina, la comisión ha llamado al mundo del cine y a la sociedad vasca a llevar a cabo una marcha para denunciar los asesinatos de niños, el genocidio en Gaza y el "silencio cómplice" de buena parte de la comunidad internacional.

Además de asociaciones como BDS y Gernika-Palestina, también han apoyado la convocatoria la Unión de Actores Vascos y asociaciones de artistas, técnicos de cine y creadores culturales.

"Que las calles de San Sebastián se llenen de dignidad, en memoria de Hind, de su familia, de los niños asesinados, de los cineastas, sanitarios, periodistas y de muchos otros asesinados, y de todo un pueblo que lucha por su libertad", han reclamado.