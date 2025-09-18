Komunitate palestinarrak genozidioaren aurkako manifestazioa deitu du asteazkenerako Zinemaldian
Euskal Herriko komunitate palestinarrak, Palestina-Euskal Herria Elkartasun Batzordean bilduta, Israelen okupazioa eta Palestinaren kontrako genozidioa salatzeko manifestazioa deitu du Donostian, Zinemaldian The Voice of Hind Rajab pelikula emango dutela baliatuta.
Martxa irailaren 24an, asteazkenarekin, egingo dute, 18:30etan, Gipuzkoako hiriburuko Okendo plazan. Hain zuzen, ordu horretan bukatuko da, alboan dagoen Victoria Eugenia antzokian, Kaouther Ben Haniak zuzendutako pelikularen emanaldia.
Hind Rajab 6 urteko neskato gazatarren istorioa kontatzen du pelikulak, 2024ko urtarrilean gertatutakoa. Umea auto batean harrapatuta geratu zen, Israelen eraso baten ostean. Bere familia guztia galdu zuen, eta Israelek erreskatatzera zihoazenak ere hil zituen.
Batzordeak salatu duenez, “hau ez da istorio isolatu bat: egunerokoa da Palestinan”. “Suntsitutako familiak, exekutatutako haurrak, etxe eta kultura-erakundeak, hondakin bihurtu dituztenak”, gehitu dute komunitate palestinarraren ordezkariek.
Palestina “mapatik ezabatu nahi duen” Israelen okupazioaren aurrean, batzordeak umeen hilketak, Gazako genozidioa eta nazioarteko komunitatearen zati handi baten “isiltasun konplizea” salatzeko martxa egiteko deia egin die zinema munduari eta euskal jendarteari.
BDS eta Gernika-Palestina bezalako elkarteez gain, Euskal Aktoreen Batasunak eta artisten, zineko teknikarien eta kultur sortzaileen elkarteek ere babestu dute deialdia.
“Donostiako kaleak duintasunez bete daitezela, Hinden oroimenez, haren familiaren oroimenez, eraildako haur, zinemagile, osasun-langile, kazetarien eta beste askoren oroimenez, eta haren askatasunaren alde borrokatzen den herri oso baten oroimenez”, eskatu dute.
Albiste gehiago gizartea
Milaka pertsona atera dira gaur kalera Hego Euskal Herrian, Palestinaren alde
Gasteizen, Bilbon eta Iruñean arratsaldeko zazpietan abiatu dira Palestinaren aldeko Borroka Eguna dela eta antolatutako mobilizazioak. Deialdia Gazarako Mugimendu Globalak eta Global Sumud Flotillak egindako nazioarteko ekimenari erantzunez gauzatu da, “Apur dezagun Gazako blokeoa. Defenda dezagun Global Sumud Flotilla” lelopean. Goizean ere, protesta egin dute Gasteizen, Legebiltzarraren kanpoaldean.
Donostiako masajistak ukatu egin ditu sexu-erasoen akusazioak
Fiskaltzak eta akusazio partikularrek 45 urteko kartzela-zigorra eskatu dute akusatuarentzat.
"Nahasmendu delirantea" diagnostikatu diote medikuek Kabiecesen 400 haur baino gehiago txertatu gabe utzi zituen erizainari
Epaiketaren laugarren egunean, auzipetua auzitegian aurkeztu da, baina deklaratzeko moduan ez dagoela onartu du.
Iruñeko Planetarioa berreraikitzeko lanak hasi dira
Urtarrilean kupula larriki kaltetu zuen sutearen ondoren, Iruñeko Planetarioa Tornamira Aretoa zaharberritzen eta eraikina osorik modernizatzen hasi da. Kultura sailburu Rebeca Esnaolak zentroa zientzia eta astronomia dibulgaziorako abangoardiako gune gisa berreskuratzea helburu duten jarduerak azaldu ditu.
Sindikatuek eta pentsiodunek protesta egin dute Eusko Legebiltzarraren aurrean
Pentsioak Lanbide arteko Gutxieneko Soldatara (LGS) arte osatzeko Herri Ekimen Legegilea (HEL) Jaurlaritzak aintzat hartu ez izanagatik protesta egin du pentsiodunen mugimenduak. Bestalde, enplegu publikoko prozesuetan izandako euskararen aurkako "erasoaldi judiziala" salatu du LAB sindikatuak.
Bi gizon atxilotu dituzte Azkoitian gizon bati sexu-erasoa egin eta legez kanpo atxikitzeagatik
Joan den asteartean, gizon bat Ertzaintzaren egoitzara joan zen sexu-eraso baten biktima izan zela eta bere borondatearen aurka atxiki zutela eta eraso fisikoa eta sexuala egin ziotela salatzeko.
Euskal Selekzioak eta Palestinak lagunarteko futbol partida jokatuko dute San Mamesen azaroaren 15ean
Espainiako agintarien arabera, ez da kirol ekitaldi huts bat izango, eta Palestinan pairatzen ari diren "giza eskubideen urraketa guztiak" ikusarazteko ere baliatuko dute lagunartekoa.
Baso-sute arriskua oso handia izango da Nafarroan ostegunetik larunbatera
Aurreikuspenen arabera, arriskua nabarmen murriztuko da larunbateko azken orduan, prezipitazio-fronte bat sartuko baita.
Euskararentzat "arkitektura juridiko berria" eskatu du Kontseiluak, "langile publikoek euskararen ezagutza izatea" bermatzeko
Euskalgintzaren Kontseiluak eta Bagera Donostiako euskaltzaleen elkarteak deituta, bilkura egin dute, arratsaldean, Donostiako epaitegi batek euskararen aurka kaleratu berri duen epai bat salatzeko. Idurre Eskisabel Kontseiluko idazkari nagusiaren hitzetan, "ezinbestekoa da euskarari behar duen arkitektura juridiko berria eskaintzea", "botere judizialetik ezarritako blokeoa gainditzeko".