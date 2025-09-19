Agresión sexual
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Condenan a tres años de prisión a un entrenador en Barakaldo por agredir sexualmente a tres menores

El hombre que llevaba 20 años en el club de fútbol Pauldarrak ha sido condenado como autor de dos delitos de agresión sexual a menores y un tercero en su modalidad de continuado, además de otro de exhibicionismo a menores de edad y contra la integridad moral.
palacio justicia bilbao
Euskaraz irakurri: Hiru urteko kartzela-zigorra ezarri diote entrenatzaile bati Barakaldon, hiru adingaberi sexu-erasoa egiteagatik
author image

EITB

Última actualización

La Audiencia de Bizkaia ha condenado a tres años de prisión a un entrenador de fútbol de Barakaldo por agredir sexualmente a cuatro de sus jugadoras de entre 14 y 15 años. Según ha publicado El Correo, la Sección Sexta de la Audiencia vizcaína ha impuesto esa pena a un hombre que llevaba 20 años en el club de fútbol Pauldarrak, como autor de dos delitos de agresión sexual a menores y un tercero en su modalidad de continuado, además de otro de exhibicionismo a menores de edad y contra la integridad moral.

El tribunal le impone además la inhabilitación para ejercer la patria potestad y para trabajar con menores, y la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de las víctimas y comunicarse con ellas.

Los hechos probados de la sentencia, fechada el 11 de julio, relatan que durante los meses de septiembre de 2023 a abril de 2024 el encausado entrenaba a un equipo femenino y "llevó a cabo determinadas conductas tendentes a satisfacer su deseo libidinoso, atentando con la libertad e indemnidad sexual" de tres menores que formaban parte de su equipo.

El tribunal relata cómo durante ese tiempo realizó tocamientos a las jugadoras, hizo comentarios de índole sexual a las menores, les enseñó los genitales y besó a una de ellas mientras dormía, entre otras "conductas de claro contenido sexual que atentaron contra libertad y dignidad sexual de las menores, a la vez que ocasionaban situaciones de carácter humillante", según constata la sentencia.

 

18:00 - 20:00

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 

Violencia machista Sociedad Bizkaia Barakaldo

Más noticias sobre sociedad

Juan Carlos Soto, abogado de las familias denunciantes del caso Pauldarrak
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Abogado de las niñas agredidas sexualmete por un entrenador en Barakaldo: "Estamos satisfechos con la sentencia y no vamos a recurrirla"

La Audiencia de Bizkaia ha condenado a 3 años de prisión a un entrenador de fútbol del club Pauldarrak de Barakaldo por agredir sexualmente a cuatro de sus jugadoras de entre 14 y 15 años. Juan Carlos Soto, abogado de las familias denunciantes, ha subrayado que el juez "ha creído y ha dado verosimilitud a los testimonios de las menores sin que exista más que sus testimonios, porque no existía otro tipo de pruebas". 
VITORIA (ESPAÑA), 18/09/2025.- Decenas de personas se han manifestado este jueves alrededor del Parlamento Vasco, en Vitoria, para exigir a las instituciones y empresas un boicot real hacia Israel y como una muestra de apoyo más al pueblo de Palestina. EFE/ Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Miles de personas salen a la calle en Hegoalde a favor de Palestina

En Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Pamplona han comenzado a las siete de la tarde las movilizaciones organizadas con motivo de la Jornada de la Lucha por Palestina. La convocatoria se ha materializado en respuesta a la iniciativa internacional llevada a cabo por el Movimiento Global para Gaza y la Global Sumud Flotilla bajo el lema "Rompamos el bloqueo de Gaza. Defendamos la Global Sumud Flotilla". A la mañana también se han movilizado en Vitoria-Gasteiz, frente al Parlamento Vasco. 
Cargar más