Condenan a tres años de prisión a un entrenador en Barakaldo por agredir sexualmente a tres menores

La Audiencia de Bizkaia ha condenado a tres años de prisión a un entrenador de fútbol de Barakaldo por agredir sexualmente a cuatro de sus jugadoras de entre 14 y 15 años. Según ha publicado El Correo, la Sección Sexta de la Audiencia vizcaína ha impuesto esa pena a un hombre que llevaba 20 años en el club de fútbol Pauldarrak, como autor de dos delitos de agresión sexual a menores y un tercero en su modalidad de continuado, además de otro de exhibicionismo a menores de edad y contra la integridad moral.

El tribunal le impone además la inhabilitación para ejercer la patria potestad y para trabajar con menores, y la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de las víctimas y comunicarse con ellas.

Los hechos probados de la sentencia, fechada el 11 de julio, relatan que durante los meses de septiembre de 2023 a abril de 2024 el encausado entrenaba a un equipo femenino y "llevó a cabo determinadas conductas tendentes a satisfacer su deseo libidinoso, atentando con la libertad e indemnidad sexual" de tres menores que formaban parte de su equipo.

El tribunal relata cómo durante ese tiempo realizó tocamientos a las jugadoras, hizo comentarios de índole sexual a las menores, les enseñó los genitales y besó a una de ellas mientras dormía, entre otras "conductas de claro contenido sexual que atentaron contra libertad y dignidad sexual de las menores, a la vez que ocasionaban situaciones de carácter humillante", según constata la sentencia.