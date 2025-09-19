Sexu-erasoa
Hiru urteko kartzela zigorra ezarri diote entrenatzaile bati Barakaldon, hiru adingaberi sexu erasoak egiteagatik

Pauldarrak futbol taldean 20 urte zeramatzan gizonari zera egotzi diote: adingabeei sexu-erasoa egitea, exhibizionismoa eta osotasun moralaren aurkako delitua.

EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Auzitegiak hiru urteko kartzela zigorra ezarri dio Barakaldoko futbol entrenatzaile bati, 14 eta 15 urte bitarteko lau jokalariri sexu erasoak egiteagatik. Bizkaiko Auzitegiko Seigarren Sekzioak ezarri dio zigorra Pauldarrak futbol taldean 20 urte zeramatzan gizon horri adingabeei sexu-erasoa egitea egotzita. Halaber, exhibizionismoa eta osotasun moralaren aurkako delituak egotzi dizkiote.

Auzitegiak, gainera, adingabeekin lan egitea debekatu dio, baita biktimengandik 100 metro baino gutxiagora hurbiltzea eta haiekin komunikatzea ere.

Uztailaren 11ko epaian frogatutako gertakarien arabera, 2023ko irailetik 2024ko apirilera bitartean, auzipetuak emakumezkoen talde bat entrenatzen zuen, eta "bere desioa asetzeko asmoarekin, taldeko hiru adingaberen sexua askatasuna urartu zuen.

Auzitegiak azaldu duenez, ukituak eta komentario sexualak egin zizkien adingabeei, genitalak erakutsi zizkien eta horietako bati musu eman zion lo zegoela.

Epaiaren aurkako errekurtsoa aurkez dezakete orain, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian.

Indarkeria matxista Gizartea Bizkaia Barakaldo

Juan Carlos Soto, abogado de las familias denunciantes del caso Pauldarrak
Barakaldon entrenatzaile baten sexu-erasoak jasan dituzten nesken abokatua: "Pozik gaude epaiarekin, ez dugu helegiterik aurkeztuko"

Bizkaiko Auzitegiak hiru urteko kartzela-zigorra ezarri dio Barakaldoko Pauldarrak futbol taldeko entrenatzaile bati, 14 eta 15 urte bitarteko lau jokalariri sexu-erasoa egiteagatik. Juan Carlos Soto salaketa jarri duten familien abokatuak azpimarratu duenez, "beste frogarik ez egon arren, epaileak sinesgarritasuna eman die adingabeen testigantzei".

VITORIA (ESPAÑA), 18/09/2025.- Decenas de personas se han manifestado este jueves alrededor del Parlamento Vasco, en Vitoria, para exigir a las instituciones y empresas un boicot real hacia Israel y como una muestra de apoyo más al pueblo de Palestina. EFE/ Adrián Ruiz-Hierro
Milaka pertsona atera dira gaur kalera Hego Euskal Herrian, Palestinaren alde

Gasteizen, Bilbon eta Iruñean arratsaldeko zazpietan abiatu dira Palestinaren aldeko Borroka Eguna dela eta antolatutako mobilizazioak. Deialdia Gazarako Mugimendu Globalak eta Global Sumud Flotillak egindako nazioarteko ekimenari erantzunez gauzatu da, “Apur dezagun Gazako blokeoa. Defenda dezagun Global Sumud Flotilla” lelopean. Goizean ere, protesta egin dute Gasteizen, Legebiltzarraren kanpoaldean.

