Muere un peatón atropellado por un coche en Biarritz

Un peatón ha fallecido esta mañana en el barrio de Beaurivage, en Biarritz, tras ser atropellado por un coche.
Euskaraz irakurri: Oinezko bat hil da Biarritzen, auto batek harrapatuta
Un peatón ha fallecido esta mañana en el barrio de Beaurivage, en Biarritz, tras ser atropellado por un coche.

El suceso se ha producido a primera hora del viernes, cuando un vehículo ha arrollado a la víctima en el barrio Beaurivage, cerca de una rotonda. Los servicios de emergencia se han desplazado al lugar, pero no han podido hacer nada por salvarle la vida y el peatón ha muerto en el acto.

Las autoridades locales han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

