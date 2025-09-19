GERTAERA
Oinezko bat hil da Biarritzen, auto batek harrapatuta

Gaur goizean hil da oinezkoa, Biarritzeko Beaurivage auzoan, auto batek harrapatuta.

EITB

Oinezko bat hil da gaur goizean Biarritzeko Beaurivage auzoan, auto batek harrapatuta.

Gertaera ostiraleko lehen orduan izan da, ibilgailu batek biktima harrapatu duenean Beaurivage auzoan, biribilgune batetik gertu. Larrialdietako zerbitzuak bertaratu dira, baina ezin izan dute ezer egin biktima salbatzeko, eta oinezkoa bertan hil da.

Tokiko agintariek ikerketa abiatu dute istripuaren nondik norakoak argitzeko.

Biarritz Gizartea

