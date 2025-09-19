Ordenan reabrir la causa del joven herido por un pelotazo de foam en los carnavales de Tolosa

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha dado orden al Juzgado de Instrucción número 1 de Tolosa de reabrir la causa por las lesiones sufridas por un joven durante los carnavales de Tolosa de 2024. Hasta ahora, el procedimiento permanecía archivado, pero el tribunal entiende que es necesario realizar nuevas diligencias.

El juzgado tolosarra había decretado el archivo de la causa en noviembre de 2024, señalando que la Ertzaintza actuó "conforme a la ley y de forma proporcional". Además, el juez no consideró necesaria la declaración de la víctima, Xuhar Pazos.

La Plataforma Popular Xuhar, sin embargo, denunció que la decisión de archivo se basaba únicamente en los testimonios de la Ertzaintza y anunció la presentación de un recurso. Aseguran que el joven no participó en los incidentes y que han aportado fotografías y vídeos que prueban que fue alcanzado por un disparo en la segunda carga policial.

Los hechos ocurrieron la noche del 12 de febrero de 2023, cuando la Ertzaintza intervino tras una pelea en un bar. Pazos, de 16 años, recibió un disparo de foam en un ojo que le provocó la pérdida de visión. Desde entonces se ha sometido a varias operaciones y procesos de rehabilitación, sin lograr recuperar la vista.

Según la plataforma, “Xuhar no ha perdido el ojo, la Ertzaintza se lo ha hecho perder”, y han recalcado que seguirán adelante con el proceso judicial.

La investigación llevada a cabo por la Ertzaintza recoge que el proyectil iba dirigido contra una persona que pretendía lanzar una botella a los agentes que acudieron a los disturbios de la noche del 12 de febrero en la parte vieja de Tolosa.

Según la investigación, el proyectil impactó en el brazo de un joven y rebotó al ojo de Xuhar, que estaba a su lado en ese momento. Se asegura también que la actuación de los agentes cumplió con el protocolo y que los lanzamientos de gomaespuma se hicieron desde más de 50 metros de distancia, siempre dirigidos a la parte inferior del cuerpo.