2023an Tolosako inauterietan foam pilotakada batek zauritutako gaztearen auzia berriz irekitzeko agindu dute

Gipuzkoako Probintzia Auzitegiak iaz artxibatutako auzia berriro irekitzeko agindu dio Tolosako Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegiari. Bere ustez, beharrezkoa da beste eginbide batzuk egitea Ertzaintzaren foam-pilotakada batek zauritutako gaztearen kasuan.
20240213202403_tolosako-zauritutako-umearen-aitaren-agerraldia_
Zauritutako gaztearen familiaren agerraldia. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako Probintzia Auzitegiak agindua eman dio Tolosako Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegiari 2023ko Tolosako inauterietan gazte batek jasandako lesioen auzia berriro irekitzeko. Prozedura artxibatu zuten, baina auzitegiaren ustez beharrezkoa da beste eginbide batzuk egitea.

Tolosako epaitegiak auzia artxibatzeko agindua eman zuen 2024ko azaroan, Ertzaintzak "legearen arabera eta modu proportzionalean" jokatu zuela adieraziz. Gainera, epaileak ez zuen beharrezkotzat jo Xuhar Pazos biktimaren deklarazioa.

Xuhar Herri Plataformak, ordea, artxibatzeko erabakia Ertzaintzaren testigantzetan soilik oinarritzen zela salatu zuen, eta errekurtsoa aurkeztuko zuela iragarri zuen. Gazteak ez zuela istiluetan parte hartu diote, eta bigarren polizia-kargan tiro batek jo zuela frogatzen duten argazkiak eta bideoak aurkeztu dituzte.

Gertaera 2023ko otsailaren 12ko gauean izan zen. Taberna batean izandako liskar baten ondorioz, Ertzaintzak esku hartu zuen. 16 urteko Pazosek foam-tiro bat jaso zuen begi batean, eta, ondorioz, ikusmena galdu zuen. Harrezkero, hainbat operazio eta errehabilitazio-prozesu egin dizkiote, ikusmena berreskuratzea lortu gabe.

Plataformaren arabera, "Xuharrek ez du begia galdu, Ertzaintzak galarazi egin dio", eta prozesu judizialarekin aurrera jarraituko dutela azpimarratu dute.

Ertzaintzak egindako ikerketaren arabera, jaurtigaia agenteei botila bat jaurti nahi zien pertsona baten aurkakoa zen.

Ikerketaren arabera, jaurtigaiak gazte baten besoan jo zuen, eta Xuharren begiari errebotea eman zion. Une horretan, Xuhar ondoan zegoen. Ziurtatu dutenez, agenteek protokoloa bete zuten, eta goma-aparreko jaurtiketak 50 metro baino gehiagotik egin zituzten, betiere gorputzaren beheko aldera zuzenduta.

