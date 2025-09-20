TRÁFICO
Fallece el conductor de un automóvil tras chocar con un camión en Vitoria

El suceso tuvo lugar la pasada noche en el área de servicio de Lopidana, cuando el turismo chocó contra un camión estacionado.
EITB

Un accidente ocurrido esta noche en Vitoria-Gasteiz se ha saldado con la muerte del conductor de un vehículo que ha chocado contra un camión, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El siniestro tuvo lugar sobre las diez y media de ayer en el área de servicio de Lopidana en la capital alavesa, en sentido Irun. Por causas que se investigan, un turismo impactó contra un camión estacionado en ese lugar, y el conductor quedó atrapado en el interior.

Como consecuencia del siniestro, la víctima falleció sin que los servicios sanitarios hayan podido hacer nada para salvar su vida.

