Auto baten gidaria hil da Gasteizen, kamioi baten aurka talka eginda

Ezbeharra bart gauean gertatu da, Lopidako zerbitzugunean, autoak aparkatuta zegoen kamioi bat jo zuenean.

Istripua izan duen kamioia. Argazkia: EITB
EITB

Ibilgailu bateko gidaria hil da Gasteizen kamioi baten aurka talka eginda, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Ezbeharra bart gauean gertatu da, hamar eta erdiak aldera, Lopidako zerbitzugunean, Irunerako noranzkoan. Ikertzen ari diren arrazoiak tarteko, auto batek bertan aparkatuta zegoen kamioi bat jo du, eta gidaria barruan harrapatuta geratu da.

Istripuaren ondorioz, biktima hil egin da, eta osasun-zerbitzuek ezin izan dute ezer egin haren bizia salbatzeko.

