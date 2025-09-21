La Ertzaintza realizará una campaña de control de velocidad durante la semana que viene

La Ertzaintza intensificará el control de velocidad de vehículos con una nueva campaña que se llevará a cabo esta próxima semana, del 22 al 26 de septiembre.



La Ertzaintza, en coordinación con las policías locales, controlará el cumplimiento de los límites de velocidad con el objetivo de reducir la accidentalidad y el número de personas fallecidas y heridas en la red viaria vasca.



Los controles se centrarán en aquellos tramos de riesgo asociado a la velocidad, así como en aquellos puntos donde se circula por encima del límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad.



Este operativo forma parte de un calendario de 32 campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte, programadas a lo largo de todo el año.



En 2024, el 32 % de las personas fallecidas en accidente de tráfico en las carreteras de Euskadi lo hicieron en accidentes en los que el principal factor fue la velocidad inadecuada.