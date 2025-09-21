TRAFIKOA
Ertzaintzak abiadura kontrolatzeko kanpaina bat egingo du datorren astean

2024an, EAEko errepideetan trafiko-istripuetan hildako pertsonen % 32 abiadura desegokiarekin lotutako ezbeharretan zendu ziren.

CONTROL TRAFICO Ertzaintza
Ertzaintzaren kontrola. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak ibilgailuen abiaduraren kontrola areagotuko du datorren astean, irailaren 22tik 26ra, egingo den kanpaina berri batekin.

Ertzaintzak, udaltzaingoekin koordinatuta, abiadura-mugak betetzen direla kontrolatuko du, euskal errepide-sarean hildakoen eta zaurituen kopurua eta istripu-tasa murrizteko.

Kontrolak abiadurari lotutako arrisku-tarteetan egingo dira, bai eta ezarritako mugatik gora zirkulatzen den eta ezbehar-tasa handia dagoen puntuetan ere.

Operatibo hau urte osorako programatutako Trafikoa eta Garraioa Zaindu eta Kontrolatzeko 32 kanpainen egutegiaren parte da.

2024an, Euskal Autonomia Erkidegoko errepideetan trafiko-istripuz hildako pertsonen % 32 abiadura desegokiarekin lotutako ezbeharretan zendu ziren.

Ertzaintza Euskal Autonomia Erkidegoa Trafikoa Gizartea

