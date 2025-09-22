Muere un bebé tras caer por la ventana de un segundo piso en Vitoria-Gasteiz

Un bebé de alrededor de un año ha fallecido este sábado en Vitoria-Gasteiz tras precipitarse desde la ventana de un segundo piso. Según ha confirmado a EITB el Departamento vasco de Seguridad, este suceso tuvo lugar poco antes de las 18:00 horas en la calle Agirrelanda, en el barrio de Arriaga-Lakua.

El menor fue trasladado con urgencia al hospital de Txagorritxu, donde únicamente se pudo certificar su fallecimiento.

La primera intervención la realizó la Policía Municipal, aunque las diligencias pasaron posteriormente a manos de la Ertzaintza, que investiga lo ocurrido. Según ha informado, todo apunta a que se trató de un accidente.