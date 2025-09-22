Gertaera
Haurtxo bat hil da Gasteizen, bigarren solairuko leiho batetik erorita

Adingabea Txagorritxuko ospitalera eraman zuten urgentziaz, eta han heriotza egiaztatu besterik ezin izan zuten egin. 

EITB

Urtebete inguruko haurtxo bat hil zen larunbatean Gasteizen , bigarren solairuko leiho batetik behera erorita. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak EITBri baieztatu dionez, gertaera 18:00ak baino lehen izan zen , Agirrelanda kalean, Arriaga-Lakua auzoan.

Adingabea Txagorritxuko ospitalera eraman zuten urgentziaz, eta han heriotza egiaztatu besterik ezin izan zuten egin.

Lehenengo esku-hartzea Udaltzaingoak egin zuen, baina izapideak Ertzaintzak egin zituen, eta gertatutakoa ikertzen ari da. Iturriek adierazi dutenez, badirudi istripua izan zela.

