La editorial Elkar ha decidido poner fin a la beca Igartza por el vínculo de la empresa CAF, una de las patrocinadoras del premio, con el Gobierno de Israel.

En un breve comunicado, la editorial explica que "en el contexto del genocidio que Israel está llevando a cabo en Palestina" han decidido "no continuar con la beca Igartza que organizan junto con el Ayuntamiento de Beasain y CAF", por lo que "la beca queda en suspenso".

La decisión llega apenas 10 días después de que la bertsolari y escritora navarra Saioa Alkaiza renunciara al Premio Igartza 2025 para "denunciar la implicación de CAF en el genocidio que se está llevando a cabo contra el pueblo palestino". Según Alkaiza, "la empresa, cómplice del genocidio, ha pretendido blanquear su actuación a través de la cultura".

CAF obtuvo la adjudicación de parte del proyecto del tranvía de Jerusalén, una infraestructura que recorrerá territorio palestino ocupado.

El certamen literario dirigido a jóvenes menores de 35 años inició su andadura en 1998.