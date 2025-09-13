Saioa Alkaiza rechaza el Premio Igartza "para denunciar la implicación de CAF en el genocidio contra el pueblo palestino"
La empresa fabricante de trenes es la principal donante del premio, y la escritora y bertsolari navarra ha querido aprovechar para "mostrar su solidaridad con el pueblo palestino".
La bertsolari y escritora navarra Saioa Alkaiza ha anunciado que renuncia al Premio Igartza para "denunciar la implicación de CAF en el genocidio que se está llevando a cabo contra el pueblo palestino".
La principal donante del premio es la empresa fabricante de trenes, y Alkaiza ha querido aprovechar la ocasión para "mostrar su solidaridad con el pueblo palestino".
Según Alkaiza, "la empresa, cómplice del genocidio, ha pretendido blanquear su actuación a través de la cultura".
"En un reciente informe emitido por el relator de la ONU en Palestina, pone la actividad de CAF en el punto de mira como una de las empresas que se beneficia de los crímenes de guerra, y porque el tren que se construye en los territorios ocupados atenta contra la soberanía palestina", explica la escritora en una carta en la que reivindica "una cultura vasca crítica y sesgada contra el estado sionista de Israel que, más allá de las palabras, responda con acciones".
Así, Alkaiza ha renunciado al premio de 10.000 euros, la beca para terminar el libro 'Katu ileak txandaletan'.
