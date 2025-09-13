LITERATURA
Saioa Alkaizak uko egin dio Igartza Sariari, “palestinar herriaren kontra gauzatzen ari den genozidioan CAFek duen inplikazioa salatzeko”

Trenak egiten dituen enpresa da sariaren diru-emaile nagusia, eta idazle eta bertsolari nafarrak saria jaso izana baliatu nahi izan du “palestinar herriarekiko elkartasuna adierazteko”.

Saioa Alkaiza, Igartza Sariarekin. Argazkia: Beasaingo Udala

author image

EITB

Azken eguneratzea

Saioa Alkaiza bertsolari eta idazle nafarrak iragarri du uko egin diola Igartza Sariari “palestinar herriaren kontra gauzatzen ari den genozidioan CAFek duen inplikazioa salatzeko”. 

Trenak egiten dituen enpresa sariaren diru-emaile nagusia da, eta Alkaizak aukera baliatu nahi izan du “palestinar herriarekiko elkartasuna adierazteko”.

Alkaizaren arabera, “genozidioaren konplize den enpresak kulturaren bidez zuritu nahi izan du bere burua”.

“Nazio Batuen Erakundeak Palestinan duen kontalariak kaleratu berri duen txostenean, CAFen jarduera jopuntuan jarri du, gerra krimenetatik etekina ateratzen duen enpresetako bat delako, eta lurralde okupatuetan eraikitzen ari den trenak palestinarren burujabetzaren kontra egiten duelako”, azaldu du idazleak gutun batean, eta “Israelgo estatu sionistaren aurka euskal kultura kritiko eta lerratua” aldarrikatu du, “hitzez harago ekintzaz erantzungo duena”.

Hori horrela, Alkaizak uko egin dio 10.000 euroko sariari, Katu ileak txandaletan liburua amaitzeko bekari.

