Saioa Alkaizak uko egin dio Igartza Sariari, “palestinar herriaren kontra gauzatzen ari den genozidioan CAFek duen inplikazioa salatzeko”
Saioa Alkaiza bertsolari eta idazle nafarrak iragarri du uko egin diola Igartza Sariari “palestinar herriaren kontra gauzatzen ari den genozidioan CAFek duen inplikazioa salatzeko”.
Trenak egiten dituen enpresa sariaren diru-emaile nagusia da, eta Alkaizak aukera baliatu nahi izan du “palestinar herriarekiko elkartasuna adierazteko”.
Alkaizaren arabera, “genozidioaren konplize den enpresak kulturaren bidez zuritu nahi izan du bere burua”.
“Nazio Batuen Erakundeak Palestinan duen kontalariak kaleratu berri duen txostenean, CAFen jarduera jopuntuan jarri du, gerra krimenetatik etekina ateratzen duen enpresetako bat delako, eta lurralde okupatuetan eraikitzen ari den trenak palestinarren burujabetzaren kontra egiten duelako”, azaldu du idazleak gutun batean, eta “Israelgo estatu sionistaren aurka euskal kultura kritiko eta lerratua” aldarrikatu du, “hitzez harago ekintzaz erantzungo duena”.
Hori horrela, Alkaizak uko egin dio 10.000 euroko sariari, Katu ileak txandaletan liburua amaitzeko bekari.
