Una concentración condena en San Sebastián la última agresión sexual denunciada en la ciudad

GRAFCAV3839. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 23/09/2025.- Concentración convocada por el Ayuntamiento de San Sebastián contra la agresión sexual sufrida el pasado viernes por una mujer en la capital guipuzcoana. EFE/Juan Herrero
Concentración en San Sebastián. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Donostian izandako azken sexu erasoa salatzeko bilkura egin dute udaletxe atarian

Una concentración silenciosa, encabezada por el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha denunciado la agresión sexual sufrida el pasado viernes por una mujer por la que ha sido detenido un hombre de 45 años. La mujer denunció en comisaría que el varón, además de agredirla sexualmente, controlaba lo que hacía y con quién estaba, y le prohibía ver a sus amigos.

Ayuntamiento San Sebastián Donostia-San Sebastián Abusos sexuales Víctimas de violencia machista Violencia machista Sociedad

