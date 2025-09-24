Retenciones kilométricas en el corredor del Txorierri tras chocar por alcance 7 vehículos

Una colisión por alcance con siete vehículos implicados ha provocado retenciones kilométricas en la carretera N-637, en la zona del corredor del Txorierri a su paso por el municipio vizcaíno de Sondika.

El siniestro se ha producido poco antes de las ocho de la mañana de este miércoles sin que se hayan registrado heridos, según ha informado el departamento vasco de Seguridad.

El choque ha motivado el corte de un carril al tráfico así como retenciones de varios kilómetros.