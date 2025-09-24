ACCIDENTE DE TRÁFICO
Retenciones kilométricas en el corredor del Txorierri tras chocar por alcance 7 vehículos

El siniestro se ha producido poco antes de las ocho de la mañana de este miércoles sin que se hayan registrado heridos, según ha informado el departamento vasco de Seguridad.
Retenciones en el Txorierri. Foto: X.com/TrafikoaEJGV
Euskaraz irakurri: Kilometro-ilarak Txorierriko korridorean, 7 ibilgailuk talka egin ostean
Agencias | EITB

Última actualización

Una colisión por alcance con siete vehículos implicados ha provocado retenciones kilométricas en la carretera N-637, en la zona del corredor del Txorierri a su paso por el municipio vizcaíno de Sondika.

El siniestro se ha producido poco antes de las ocho de la mañana de este miércoles sin que se hayan registrado heridos, según ha informado el departamento vasco de Seguridad.

El choque ha motivado el corte de un carril al tráfico así como retenciones de varios kilómetros. 

