Zazpi ibilgailuk istripua izan dute Txorierriko igarobidean, eta auto-ilara luzeak daude errepideetan
Ezbeharra asteazken honetako goizeko zortziak baino lehen gertatu da, eta ez da inor zauritu, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Zazpi ibilgailuk elkar jo dute N-637 errepidean, Txorierriko igarobidean, Sondika (Bizkaia) parean.
Talkaren ondorioz, errei bat itxi behar izan dute, eta hainbat kilometrotako auto-ilarak izan dira.
