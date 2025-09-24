TRAFIKO-ISTRIPUA
Zazpi ibilgailuk istripua izan dute Txorierriko igarobidean, eta auto-ilara luzeak daude errepideetan

Ezbeharra asteazken honetako goizeko zortziak baino lehen gertatu da, eta ez da inor zauritu, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Auto-ilarak, Txorierrin. Argazkia: X.com/TrafikoaEJGV

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Zazpi ibilgailuk elkar jo dute N-637 errepidean, Txorierriko igarobidean, Sondika (Bizkaia) parean.

Talkaren ondorioz, errei bat itxi behar izan dute, eta hainbat kilometrotako auto-ilarak izan dira. 

Trafiko Istripuak Trafikoa Gizartea

